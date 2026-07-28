عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتماد وزارة التربية والتعليم رسميا

تتواصل استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط ترقب واسع من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن جميع الإجراءات الخاصة بإعداد النتيجة شارفت على الانتهاء، بما يشمل مراجعة درجات الطلاب، والانتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة، بالإضافة إلى توزيع درجات الرأفة للطلاب المستحقين، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تشير آخر التطورات إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2026 أصبحت في مراحلها الأخيرة، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم لاعتمادها بعد استكمال جميع أعمال المراجعة والتدقيق، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا فور اعتمادها، على أن تكون متاحة إلكترونيًا لجميع الطلاب برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي المخصص للاستعلام.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 فور إعلانها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg

وينصح الطلاب بالاعتماد على الرابط الرسمي فقط، وتجنب المواقع غير الموثوقة أو الصفحات التي تدعي نشر النتيجة قبل الإعلان الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الحصول على النتيجة إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

كتابة اسم الطالب.

إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة.

تسجيل البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة.

تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

اختيار نظام الدراسة (النظام الحديث أو النظام القديم).

وبعد اعتماد النتيجة رسميًا، تظهر درجات الطالب كاملة وفق البيانات المسجلة.

الوزارة: نسب النجاح مرتفعة في مختلف المواد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح في الثانوية العامة 2026 جاءت مرتفعة في مختلف المواد الدراسية، موضحًا أن نتائج الطلاب تعكس مستويات أداء جيدة هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حرصت على مراجعة جميع الدرجات أكثر من مرة داخل الكنترولات، لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا.

ماذا تعلن الوزارة بعد اعتماد النتيجة؟

عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، تصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا يتضمن عددًا من التفاصيل المهمة، أبرزها:

اعتماد النتيجة رسميًا.

نسب النجاح العامة.

الإحصائيات الخاصة بالامتحانات.

إتاحة النتيجة إلكترونيًا لجميع الطلاب.

الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026.

كما يتضمن البيان أسماء الطلاب الأوائل، وصورهم، والمجاميع التي حصلوا عليها، إلى جانب المحافظات والمدارس التي ينتمون إليها.

الانتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

انتهت الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة، استعدادًا لإعلانها فور اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم.

وتضم القائمة، وفق المعتاد، أكثر من 30 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب الدراسية، وتشمل طلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات، بالإضافة إلى طلاب الدمج والمكفوفين والمتفوقين على مستوى الجمهورية.

وزارة التربية والتعليم تنفي شائعات أوائل الثانوية العامة

خلال الأيام الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم الكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وعددهم قبل الإعلان الرسمي، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت صحة هذه المعلومات بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أن جميع القوائم المتداولة غير صحيحة، وأن الإعلان عن أوائل الثانوية العامة لن يتم إلا بعد اعتماد النتيجة رسميًا، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

تعيش الأسر المصرية حالة من الترقب انتظارًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، باعتبارها المرحلة التي تحدد مسار التنسيق الجامعي والالتحاق بالكليات المختلفة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم استمرار العمل داخل الكنترولات حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية، تمهيدًا لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، مع توفيرها إلكترونيًا لجميع الطلاب فور اعتمادها رسميًا.