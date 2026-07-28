"ابدأ بنفسك.. وخليك إيجابي" لقاءات توعوية لحماية المياه من التلوث

بالتعاون بين الأوقاف والرى ومحافظة بنى سويف:

في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية محافظة بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، واصلت مديرية أوقاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، جهودها في نشر الوعي الديني والمجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنظيم لقاء توعوي موسع بعنوان "حماية المياه من التلوث"، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري ببني سويف، وذلك في إطار خطة مشتركة تستهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء حضور المهندس كمال الحمل وكيل وزارة الموارد المائية والري ببني سويف، والمهندسة مروى عمر، مفتش الإدارة العامة للتوجيه المائي بمديرية الموارد المائية والري ببني سويف، إلى جانب عدد من الأئمة والدعاة، وذلك استمرارًا للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتوحيد الرسائل التوعوية وتعظيم دور المؤسسات الدينية في رفع الوعي البيئي والمائي.

وأكد الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته، أن الحفاظ على المياه واجب ديني ووطني، وأن ترشيد استخدامها وصونها من التلوث يعد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها، مشيرًا إلى أن رسالة الأئمة والدعاة لا تقتصر على التوجيه الديني، بل تمتد إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وصون مقدرات الدولة، من خلال خطاب دعوي يربط بين التعاليم الإسلامية ومتطلبات الحياة اليومية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة توعوية متكاملة تستهدف نشر هذه الرسائل عبر الدروس الدينية والقوافل الدعوية والندوات بالمساجد، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي بخطورة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من آثار تمس صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد، مؤكدًا أن حماية المياه مسؤولية مجتمعية يشترك فيها الجميع.

ومن جانبه، أشاد المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون المثمر بين مديرية أوقاف بني سويف ومديرية الموارد المائية والري، مؤكدًا أن نشر الثقافة المائية والتوعية بمخاطر تلوث المجاري المائية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد المائية، وأن نجاح جهود الدولة في هذا الملف يعتمد على رفع وعي المواطنين وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في الحفاظ على المياه باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال القادمة.

كما استعرضت المهندسة مروى عمر عددًا من الإرشادات والتوصيات الخاصة بحماية المياه من التلوث، وأبرز السلوكيات الإيجابية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، وعدم إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بها، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وتضمن اللقاء التأكيد على عدد من الرسائل التوعوية المباشرة التي تستهدف مخاطبة المواطنين بلغة بسيطة وقريبة من حياتهم اليومية، أبرزها: "ابدأ بنفسك.. وخليك إيجابي"، و"الترعة دي بتخدم بيتك قبل ما تخدم غيرك.. حافظ عليها"، و"متستناش حد يبدأ.. ابدأ بنفسك"، و"المياه نعمة.. والحفاظ عليها مسؤولية دينية ووطنية"، و"كيس قمامة بترميه في الترعة.. ممكن يكون سببًا في مرض إنسان أو تعطيل ري أرض زراعية"، و"النظافة مش مسؤولية الحكومة لوحدها.. دي مسؤولية كل واحد فينا"، و"خليك قدوة.. وانصح غيرك"، و"اللي يحافظ على الترعة.. بيحافظ على صحة أهله ومستقبل ولاده".

وأكدت مديرية أوقاف بني سويف أن هذه اللقاءات تأتي ضمن برنامج توعوي مستمر بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري، يستهدف ربط الخطاب الدعوي بقضايا المجتمع، وترسيخ قيم الأمانة وعدم الإفساد في الأرض، واحترام المرافق العامة، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يعكس وعي المواطن وانتماءه لوطنه، ويسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت المديرية بالتأكيد على أن الحفاظ على المياه يبدأ من السلوك اليومي للمواطن، وأن كل تصرف مسؤول يسهم في حماية المال العام وصيانة المرافق، وأن الرسالة الأساسية للحملة تتمثل في أن "مصر بتبني.. ودورنا نحافظ على اللي بيتعمل"، وأن "المواطن الإيجابي هو شريك أساسي في التنمية"، وأن كل خطوة إيجابية، مهما بدت بسيطة، تصنع فرقًا حقيقيًا في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.