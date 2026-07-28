موعد أول يوم رمضان 2027 فلكيًا.. تعرف على تاريخ بداية الصيام وموعد عيد الفطر

يترقب ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم موعد أول يوم رمضان 2027، مع تزايد عمليات البحث عن تاريخ بداية الشهر الكريم لما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث يحرص الجميع على الاستعداد لاستقبال شهر الصيام، وأداء صلاة التراويح، وتنظيم العبادات والالتزامات الأسرية خلال هذه الفترة المباركة.

ووفقًا للحسابات الفلكية الأولية، فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي لبداية الصيام يظل مرتبطًا بثبوت رؤية هلال شهر رمضان وفقًا للإجراءات الشرعية المعتمدة.

موعد أول يوم رمضان 2027

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448 هـ سيوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وهو الموعد المتوقع لبدء الصيام في حال ثبوت رؤية الهلال وفق الحسابات الحالية.

ورغم دقة الحسابات الفلكية في تحديد موعد ولادة الهلال، فإن الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان يصدر بعد استطلاع الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقًا لما تعلنه الجهات المختصة.

موعد رمضان 2027 وفق الحسابات الفلكية

بحسب الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، والذي يوافق 29 من شهر شعبان ويُعرف بيوم الرؤية.

وأوضح التقرير أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، وهو ما يعني أن رؤية الهلال ستكون مرتبطة بالضوابط الشرعية والفلكية التي تحددها الجهات المختصة، كما أن معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية لن تتمكن من رؤية الهلال قبل غروب الشمس في ذلك اليوم.

هل يختلف موعد بداية رمضان؟

رغم إعلان الحسابات الفلكية للموعد المتوقع، فإن بداية شهر رمضان قد تختلف وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية للهلال، إذ تعتمد العديد من الدول الإسلامية على الرؤية البصرية أو ما تقره الجهات الرسمية المختصة بإثبات دخول الشهر الهجري.

لذلك يبقى يوم الاثنين 8 فبراير 2027 هو الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان، مع انتظار الإعلان الرسمي عقب تحري الهلال.

كم عدد أيام شهر رمضان 2027؟

من المتوقع أن تكون مدة شهر رمضان لعام 2027 إما 29 يومًا أو 30 يومًا، ويعتمد ذلك على ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وهو الأمر الذي يحدد أيضًا موعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتختلف مدة الشهر القمري بطبيعتها بين 29 و30 يومًا، لذلك لا يمكن الجزم بعدد أيام رمضان إلا بعد الرؤية الشرعية في نهاية الشهر.

متى موعد عيد الفطر 2027؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 سيوافق الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في حال استكمال شهر رمضان 30 يومًا.

أما إذا ثبتت رؤية هلال شهر شوال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فمن المحتمل أن يتقدم موعد عيد الفطر يومًا واحدًا، وهو ما تحسمه الرؤية الشرعية في نهاية الشهر الكريم.

كيف يتم تحديد بداية الشهور الهجرية؟

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، ولذلك تختلف بدايات الأشهر الهجرية عن التقويم الميلادي. ويبدأ كل شهر هجري بعد ثبوت رؤية الهلال، سواء بالرؤية الشرعية أو وفق ما تعلنه الجهات المختصة في كل دولة.

وتضم السنة الهجرية 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

نبذة عن التقويم الهجري

يُعد التقويم الهجري، المعروف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، النظام الرسمي المعتمد في عدد من الدول الإسلامية، ويستند إلى حركة القمر في تحديد الأشهر. وقد أُقر هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتخذ من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بداية لأول سنة هجرية، وهو السبب في تسميته بالتقويم الهجري.

ومع اقتراب شهر رمضان 2027، يزداد اهتمام المسلمين بالتعرف على موعد بداية الصيام وموعد عيد الفطر، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل الذي يمثل موسمًا للعبادة والتقرب إلى الله، وسط أجواء إيمانية واجتماعية مميزة ينتظرها الجميع من عام إلى آخر، مع التأكيد على أن الإعلان النهائي لموعد بداية رمضان وعيد الفطر سيظل مرتبطًا بنتائج الرؤية الشرعية للهلال.