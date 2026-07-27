جامعة بني سويف تنظم دورة "القيادات الجامعية" لأساتذتها المرشحين للمناصب القيادية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف،عن تنظيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لدورة "القيادات الجامعية"، والتي تستهدف الأساتذة والأساتذة المساعدين الراغبين في الترشح لشغل مناصب عميد كلية أو معهد، وكيل كلية أو معهد، ورئيس قسم، وذلك تحت إشراف الدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد وتأهيل كوادر قيادية قادرة على تطوير العمل الأكاديمي والتحول الإداري والارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي للجامعة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن البرنامج التدريبي يسعى للتركيز على قضايا محورية تتصل بالعمل القيادي، وعلى رأسها توعية القيادات الجامعية بالقضايا القومية وآليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة كافة الجوانب المالية والقانونية الواردة بقانون تنظيم الجامعات لضمان سلامة القرارات الإدارية.

وأضاف الدكتور طارق علي أن الدورة تتطرق أيضًا إلى مناقشة مراحل إعداد ووضع الخطة الاستراتيجية للكلية، وتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها المستقبليّة بدقة، إلى جانب تنمية وتطوير المهارات القيادية والشخصية للمشاركين بما يمكنهم من إدارة مؤسساتهم بكفاءة واقتدار.

جامعة بني سويف تنظم ندوة تعريفية حول فرص التمويل البحثي المصري الياباني

وفى سياق أخر، وتحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم مركز تطويرالأداء ندوة تعريفية بعنوان "فرص التمويل البحثي المصري الياباني (JEJSC)"، تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي الدولي، ودعم الباحثين للاستفادة من برامج التمويل البحثي المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، وحاضرت في الندوة الدكتورة الشيماء النحاس، مدير مكتب رعاية المبتعثين.

وأوضح الدكتور طارق أن الندوه استهدفت الباحثين الذين سبق ابتعاثهم إلى الجامعات اليابانية، إلى جانب عدد من المبتعثين إلى جامعات ومؤسسات بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، كما شارك عدد من الباحثين المقيمين خارج مصر عبر تقنية الاتصال المرئي، مما أسهم في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات مع شباب الباحثين الراغبين في خوض تجربة الابتعاث والتعاون الدولي، حيث تضمنت الندوة عرضًا تفصيليًا لإعلانات برنامج التعاون العلمي المصري الياباني المشترك (JEJSC)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، حيث يتيح البرنامج فرصًا لتمويل الندوات وورش العمل والمشروعات البحثية، بما يسهم في إنشاء شبكات علمية وتعزيز التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم في اليابان.

كما استعرضت الندوة آليات التقدم للمشروعات الممولة، وشروط الالتحاق، وأهم مجالات التمويل، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول إجراءات إعداد المقترحات البحثية، والإجابة عن استفسارات الباحثين، مع مشاركة خبرات عملية في بناء الشراكات العلمية والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية اليابانية.

وأكدت الدكتورة عبير سيد معوض أن مركز تطوير الأداء يواصل تقديم الدعم الكامل لباحثي وطلاب الجامعة، من خلال التعريف بفرص المنح والبعثات وبرامج التمويل الدولي، وتنظيم الفعاليات التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الباحثين وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والدولي