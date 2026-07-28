محافظ الشرقية: الأزهر سيظل منارة للعلم والفكر المستنير وحصنا راسخا للهوية الدينية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم للمحافظة للمشاركة في فعاليات الملتقى الفكري المقام بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، وعدد من رجال الأزهر الشريف.

محافظ الشرقية: الأزهر سيظل منارة للعلم والفكر المستنير

ورحب محافظ الشرقية بالأمين العام المساعد والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون والتنسيق بين المحافظة والأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر سيظل منارة للعلم والفكر المستنير، وحصنا راسخا للهوية الوطنية والدينية، وركيزة أساسية في بناء الإنسان وصون الوعي، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والحفاظ على مكانة الوطن وريادته.

وأشاد المحافظ بالنهضة العلمية والدعوية التي يشهدها الأزهر الشريف في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لما يقوم به من دور رائد في نشر رسالة الإسلام السمحة والفكر الوسطي المعتدل على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه بالدور التاريخي والوطني الذي يضطلع به الأزهر الشريف على مدار أكثر من عشرة قرون في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي، فضلا عن دوره الوطني في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وثمّن المحافظ التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأزهر الشريف، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا استمرار تقديم الدعم الكامل لأنشطة الأزهر الشريف داخل المحافظة، والتوسع في مجالات التعاون بما يخدم أبناء الشرقية، ويسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القوافل الدعوية والندوات التوعوية التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وجميع مؤسسات الدولة، للتوعية بمختلف القضايا المجتمعية داخل المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ومواجهة الظواهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع.

من جانبه، نقل الدكتور محمود الهواري تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى محافظ الشرقية، معربا عن تقديره لما يقدمه من دعم مستمر للجهود الدعوية والتوعوية بالمحافظة، مشيدا بالتعاون البناء بين المحافظة والأزهر الشريف، والذي يمثل نموذجا ناجحا لتكامل مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع.

وأكد الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر الشريف يضع نشر الوعي المجتمعي في مقدمة أولوياته، من خلال برامجه وقوافله وفعالياته المتنوعة التي تنفذ بالمساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمستشفيات وغيرها، تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة لضبط منظومة القيم، وتعزيز الوعي، ومواجهة السلوكيات والأفكار الدخيلة على المجتمع.

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع وفد الأزهر الشريف، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لرسالة الأزهر وجهوده في نشر الوعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة.

وفي سياق متصل، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، لحضور فعاليات الملتقى الفكري الذي أُقيم بقصر ثقافة الزقازيق، بحضور وكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة