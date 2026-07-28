وزارة التعليم تواصل تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع اليابان واليونيسف

شهادة البكالوريا..تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ خطة تدريبية موسعة لتأهيل المعلمين والقيادات التربوية على مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الورش رفع كفاءة المعلمين والموجهين، وتعريفهم بفلسفة المناهج الجديدة وآليات تدريسها، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير منظومة التعليم الثانوي وفق أحدث المعايير التعليمية العالمية.



تدريب شامل على مناهج البكالوريا المصرية



تشمل البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة تدريب المعلمين على عدد من المناهج الأساسية ضمن نظام شهادة البكالوريا المصرية، من بينها الرياضيات، والبرمجة، والكيمياء، والفيزياء، إلى جانب إدارة الأعمال والمحاسبة.

ويشارك في هذه الورش عدد من موجهي ومعلمي المواد الدراسية المستهدفة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يحصل المشاركون على تدريب عملي ونظري يركز على أساليب التدريس الحديثة، وطرق توظيف الأنشطة التعليمية داخل الفصول الدراسية، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة ورفع مستوى الأداء داخل المدارس.



تعاون دولي لدعم تطوير التعليم في مصر



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنفيذ هذه الورش يأتي في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية ومنظمة اليونيسف، بما يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وإعداد المعلمين بما يتوافق مع متطلبات النظام التعليمي الجديد.

ويهدف هذا التعاون إلى نقل أفضل الممارسات التعليمية العالمية إلى المدارس المصرية، ودعم جهود تحديث التعليم الثانوي، بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على تطبيق المناهج المطورة بكفاءة وفاعلية.



خطة تدريبية متكاملة على خمس مراحل.



وأوضحت الوزارة أن ورش العمل الحالية تمثل إحدى المراحل الخمس التي تتضمنها الخطة التدريبية الشاملة الخاصة بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتشمل هذه الخطة تدريب جميع عناصر العملية التعليمية، سواء القيادات التربوية أو الموجهين أو المعلمين، كل في نطاق اختصاصه، لضمان التطبيق السليم للنظام الجديد داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن التدريب لا يقتصر على شرح المناهج فقط، بل يمتد إلى تعزيز مهارات المعلمين في استخدام أساليب التعليم الحديثة، والتقييم المستمر، وإدارة العملية التعليمية بما يتناسب مع فلسفة نظام البكالوريا المصرية.



رفع جاهزية المعلمين قبل التطبيق الرسمي



وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه البرامج إلى رفع جاهزية المعلمين قبل بدء التطبيق الرسمي للنظام، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع المناهج المطورة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً تدعم التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

كما تستهدف الورش توحيد أساليب التدريس بين مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة في جودة العملية التعليمية، ويعزز فرص نجاح نظام شهادة البكالوريا المصرية عند تطبيقه داخل المدارس.



وزارة التعليم تواصل تطوير منظومة التعليم الثانوي



تؤكد وزارة التربية والتعليم أن تنفيذ هذه الورش يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الثانوي في مصر، من خلال إعداد معلمين مؤهلين، وتحديث المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في بناء نظام تعليمي أكثر تطورًا يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل، ويحقق مستهدفات رؤية الدولة للارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

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