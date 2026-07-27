صور.. الجيزة تضبط 42 طنًا من اللحوم ومخلفات الدواجن الفاسدة بهذه المناطق

ضبط دواجن فاسدة.. تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة من ضبط أكثر من 42 طنًا من الأغذية الفاسدة ومخلفات الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 28 ألفًا و224 عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، خلال حملات مكثفة نفذتها مديريتا التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ تداول السلع ومحال بيع اللحوم والدواجن، وذلك في إطار متابعة محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري.

وبحسب بيان حصلت الموجز على نسخة منه، أكد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس صحة وسلامة المواطنين.

دواجن فاسدة

ضبط 30 طنًا من مخلفات الدواجن الفاسدة

أسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط منشأة غير مرخصة بمنطقة كرداسة تقوم بتجميع هياكل ودهون ومخلفات الفراخ مجهولة المصدر لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات غذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على نحو 30 طنًا من المضبوطات، فيما أثبت تقرير مديرية الطب البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخطورتها على الصحة العامة.

لحوم فاسدة

ضبط مشروبات طاقة مجهولة المصدر وأسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن

كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محملة بـ28 ألفًا و224 عبوة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لقيامه بطرح أسطوانات ناقصة الوزن بمقدار 1.140 كجم للأسطوانة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسطوانات الغاز

12 طنًا من المضبوطات خلال أسبوعين

وفي إطار جهود مديرية الطب البيطري للرقابة على تداول المنتجات الغذائية، أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار أسبوعين عن ضبط 12 طنًا من المضبوطات، تضمنت 11 طنًا و475 كجم من هياكل ومقطعات الدواجن ومصنعات اللحوم والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 543 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت الحملات مناطق كرداسة، والمنيرة الغربية، والعجوزة، ومنشأة القناطر، والهرم، والطالبية، والصف، والدقي، وبولاق الدكرور.

استمرار الحملات وإحالة المخالفات للنيابة

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة السيد بلاسي، ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الدكتور محمد فارس، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تأتي حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة في مختلف القطاعات، إذ تابعت المحافظة أمس إزالة أكثر من 15 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز أبو النمرس وأطفيح والعياط والبدرشين، شملت إزالة جمالونات وأسوار ومبانٍ مخالفة والتعامل مع حالات في المهد على مساحات تجاوزت 4 آلاف متر مربع، وذلك في إطار جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.