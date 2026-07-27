موعد مباراة الأهلي الودية ضد بترول أسيوط استعدادا للموسم الجديد

يترقب عشاق المارد الأحمر، مواجهة فريق الأهلي الودية ضد بترول أسيوط، والتي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، كما تقرر مواجهة الفريق لنظيره لافينا الخميس القادم ومواجهة فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وقد حقق فريق الأهلي الفوز في مباراته الأولي تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي حسين عموته في افتتاح مبارياته الودية ضد نظيره فريق النصر الخميس الماضي بنتيجة 5-1.

موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بترول أسيوط يوم 5 أغسطس القادم، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027 يوم 30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويشهد اللقاء الظهور الأول للاعبين الدوليين مع الفريق.

كما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق لافينا وديا يوم 30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

الأهلي ضد بترول أسيوط

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر تقام يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

ينتظم اللاعبين الدوليين في تدريبات الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، وذلك بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

ويرصد الموجز، ملف صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد، حيث قرر عموته المدير الفني للفريق غلق هذا الملف بعد التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة من نادي المغرب الفاسي، واقتراب ضم الجزائري منصف بقرار لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي.

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