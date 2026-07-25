نادى بشكتاش ينتظر قرار محمد صلاح النهائي بعد تقديم عرضه الرسمي.. والصفقة تقترب من الحسم

أكد سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، أن إدارة النادي أنهت جميع الخطوات المتعلقة بالتفاوض مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما قدمت عرضها الرسمي والأخير إلى اللاعب ووكيله رامي عباس، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب قائد منتخب مصر لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

بشكتاش يترقب رد محمد صلاح على العرض النهائي

وقال سردال أدالي، في تصريحات نقلها موقع Orta Çizgi التركي، إن إدارة بشكتاش دخلت في مفاوضات مكثفة مع محمد صلاح ووكيله خلال الفترة الماضية، حيث تم التطرق إلى جميع البنود المتعلقة بالصفقة، سواء من الناحية المالية أو التعاقدية، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضح رئيس النادي التركي أن المفاوضات شهدت العديد من الجولات، قبل أن تتخذ الإدارة قرارها بتقديم العرض النهائي للاعب، مؤكدًا أن النادي ينتظر حاليًا الرد الرسمي من محمد صلاح لحسم موقفه بشكل نهائي.

وأضاف: "بعد مناقشات مطولة حول جميع الطلبات المقدمة، قدمنا عرضنا الرسمي الأخير إلى ممثلي اللاعب، وأبلغناهم أننا ننتظر الحصول على الرد في أقرب وقت ممكن".

رئيس بشكتاش: القرار أصبح في يد قائد منتخب مصر

وأشار أدالي إلى أن إدارة بشكتاش قامت بدراسة جميع التعديلات التي طلبها اللاعب وممثلوه، كما راعت الإمكانات المالية للنادي قبل إرسال العرض النهائي، مؤكدًا أن الإدارة وصلت إلى أقصى ما يمكن تقديمه لإتمام الصفقة.

وتابع رئيس بشكتاش تصريحاته قائلًا: "قمنا بتقييم جميع الزيادات والتعديلات المطلوبة بما يتوافق مع مصلحة النادي، وقدمنا العرض النهائي، والآن القرار أصبح في يد محمد صلاح، وقد طلبنا منه حسم موقفه في أسرع وقت".

وتعكس هذه التصريحات رغبة إدارة بشكتاش في إنهاء الملف سريعًا، سواء بإتمام التعاقد مع النجم المصري أو التوجه إلى خيارات أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية.

انفراجة في المفاوضات بعد تخفيض عمولة وكيل محمد صلاح

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة فاناتيك التركية عن تطورات جديدة في مسار المفاوضات، مؤكدة أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة مهمة قد تقرب الصفقة من الاكتمال.

وبحسب الصحيفة، وافق رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، على تخفيض قيمة العمولة الخاصة به، والتي كانت تمثل إحدى أبرز العقبات أمام الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تقريب وجهات النظر، وفتحت الباب أمام إنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بالعقد، في ظل تمسك بشكتاش بالحصول على موافقة اللاعب في أقرب فرصة.

بشكتاش يبدأ تجهيز العقود تمهيدًا للإعلان الرسمي

وأوضحت صحيفة فاناتيك أن إدارة بشكتاش بدأت بالفعل في إعداد العقود الخاصة بمحمد صلاح، بالتزامن مع استمرار التواصل مع وكيله للانتهاء من بعض الرتوش النهائية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكد التقرير أن النادي التركي ينتظر فقط موافقة اللاعب على العرض المقدم، حيث ستكون هذه الخطوة هي الأخيرة قبل توقيع العقود والإعلان عن انضمام قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق بشكل رسمي.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل محمد صلاح، إذ ينتظر بشكتاش الرد النهائي من النجم المصري، بعدما أعلن استنفاد جميع مراحل التفاوض وتقديم عرضه الأخير، في وقت تشير فيه التقارير التركية إلى أن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، إذا منح اللاعب موافقته النهائية على الانتقال إلى النادي التركي.