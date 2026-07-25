تنسيق الثانوية العامة 2026 القاهرة والجيزة.. الحد الأدنى للقبول ورابط التقديم الإلكتروني

يواصل آلاف الطلاب وأولياء الأمور البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2026 القاهرة والجيزة، بالتزامن مع بدء إجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026-2027، بعد إعلان الحدود الدنيا للقبول وإتاحة التسجيل الإلكتروني عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويزداد اهتمام الطلاب بمعرفة درجات تنسيق الثانوية العامة 2026، إلى جانب خطوات التسجيل والرابط الرسمي للتقديم، لضمان استكمال إجراءات الالتحاق بالمدارس الثانوية وفق الضوابط المعتمدة.

تنسيق الثانوية العامة 2026 بمحافظة القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026-2027 عند 225 درجة، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

كما أعلنت المحافظة أن الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات يقل بمقدار 40 درجة عن الحد الأدنى للثانوي العام الرسمي، بما يتيح فرصة إضافية للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الفصول، وفق الطاقة الاستيعابية والضوابط المنظمة لعملية القبول.

تنسيق الثانوية العامة 2026 بمحافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، اعتمدت المحافظة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام الرسمي عند 230 درجة، بينما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات 200 درجة.

وأكدت المحافظة أن القبول بمدارس الثانوي الرسمي لغات، والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المدارس الدولية، يتم وفق اللوائح المنظمة لكل نوع من المدارس، وبما يتوافق مع تعليمات وزارة التربية والتعليم.

بدء التقديم الإلكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوي 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية إمكانية تسجيل رغبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية خلال المرحلة الأولى.

ويتم تسجيل الرغبات وفق الحد الأدنى المعلن بكل محافظة، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان قبول الطلب واستكمال إجراءات التنسيق دون أخطاء.

رابط التقديم الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة 2026

خصصت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية لتسجيل رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، حيث يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي للتنسيق، واستكمال البيانات الشخصية، ثم اختيار المدرسة المناسبة وفق قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية المعتمدة.

ويُنصح الطلاب باستخدام الرابط الرسمي فقط، والابتعاد عن أي مواقع غير معتمدة حفاظًا على صحة البيانات وسلامة إجراءات التسجيل.

خطوات تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي

لإتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة تنسيق الصف الأول الثانوي الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

اختيار المدرسة المناسبة وفق الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.

حفظ الطلب وإرساله إلكترونيًا.

الاحتفاظ بما يثبت نجاح عملية التسجيل لحين إعلان نتيجة التنسيق.

تعليمات مهمة أثناء التسجيل الإلكتروني

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لعملية التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أن القبول يتم وفق الحدود الدنيا المعلنة والطاقة الاستيعابية للمدارس وخريطة التوزيع الجغرافي والكثافات الطلابية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال مواجهة أي مشكلة فنية أثناء التسجيل أو تحديث البيانات، يجب التواصل فورًا مع الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية المختصة من خلال القنوات الرسمية، لضمان سرعة حل المشكلة.

كما أكدت أهمية الحفاظ على سرية بيانات الطلاب وعدم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصات غير رسمية، باعتبارها بيانات شخصية تخضع للحماية القانونية.

وشددت الوزارة أيضًا على عدم سداد أي رسوم أو مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، حتى لا يفقد الطالب فرصته في الالتحاق بالمدرسة التي يستوفي شروط القبول بها.

ويظل تنسيق الثانوية العامة 2026 القاهرة والجيزة من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار إعلان الحدود الدنيا للقبول بالمحافظات، وبدء استقبال طلبات الالتحاق إلكترونيًا وفق القواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.