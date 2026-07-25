الوحدات المحلية ببنى سويف التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالفة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بمراكز الفشن وناصر وسمسطا وببا وإهناسيا تكثيف جهودها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات، ودعم منظومة النظافة، والتصدي الفورى لمخالفات البناء، إلى جانب متابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، بما يحقق الانضباط ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما تفقد منظومة المتغيرات المكانية الفرعية والتصدى الفورى للبناء المخالف، إلى جانب متابعة أعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، كما واصلت الوحدة المحلية جهودها في قطاع النظافة من خلال مسح وتمهيد عدد من شوارع المدينة، ورفع نواتج الأعمال وتفريغ حاويات تجميع القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، فيما تابع قسم الإشغالات سوق الفشن الأسبوعي لمنع التكدس وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة على الطريق الزراعي في اتجاه قرية الفنت.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، منها شارع الجيش، وأبو بكر الصديق، والمنشية، والشامية، والسبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، ونهضة مصر، وطريق السقاية، وعظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، ومنطقة مصنع الثلج، مع رفع التراكمات والمخلفات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. كما تمت معاينة طريق الشيخ عبدالله بقرية دلاص ورفع الإحداثيات تمهيدًا لتشجير مدخل القرية، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالقرية وتوابعها، فيما شهدت قرية أشمنت معاينة وحدة الكوكر بجزيرة أبو صالح واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتزامن مع استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات.

وفي مركز ومدينة سمسطا، كثفت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس أعمال المرور الميداني لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، حيث أسفر المرور عن رصد ٤حالات بناء، تبين أن ٣ منها مرخصة، بينما تم إيقاف حالة بناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، مع توريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدد من الإنذارات الخاصة بالمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال القافلة الطبية بقرية هربشنت، كما تفقد أعمال تركيب كشك الكهرباء بقرية الفقاعي لتخفيض زيادة الأحمال. وواصلت الوحدة المحلية حملات النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت بورسعيد، والجنينة، وفياض، والبوسطة، وإمبابي، والإسعاف، ومعمل البرج، والمطحن بفابريقة ببا، والمشروع، وصدقي، والمسجد الغربي، وفانوس، وأسعد، والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، وتوريد أكثر من 65 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا. كما شهدت القرى حملات نظافة بطريق طنسا/بني أحمد، إلى جانب أعمال النظافة بطريق طوة وقرية منيل موسى التابعة للوحدة المحلية بقمبش.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الجزارين بمدينة إهناسيا، مع فك الأخشاب والتحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية، كما تمت متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بقرية نزلة المشارقة التابعة للوحدة المحلية بالنويرة، مع الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء. وشملت المتابعات أيضًا تنفيذ رخصة هدم الوحدة الصحية بقرية ننا تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء، إلى جانب استمرار جهود الوحدات المحلية القروية في تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، وصيانة الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالفة.