اختتام فعاليات التدريب لطلاب كلية الزراعة "جامعة بني سويف" بالحجر الزراعي المصرى

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اختتمت كلية الزراعة فعاليات التدريب الصيفي لأول مجموعة من طلاب المستوى الثالث ببرنامج وقاية وأمراض النبات، والذي نُفذ بالمركز الرئيسي للحجر الزراعي المصري بالقاهرة وعدد من مواقعه المختلفة ، وذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبداللطيف هشام عميد الكلية، و الدكتور وائل عبد المجيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الشيخ رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور رجب سلامة رئيس قسم أمراض النبات، والدكتور أحمد إبراهيم أحمد الطوخي أستاذ كيمياء وسُمية المبيدات ومنسق ومشرف التدريب.

من جانبه أكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب العملي لطلابها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة تسهم في صقل مهارات الطلاب، وتعزيز خبراتهم التطبيقية، وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملى.

وتضمن البرنامج، تدريب الطلاب على منظومة عمل الحجر الزراعي المصري، والتعرف على إجراءات الفحص والرقابة الحجرية، وآليات الكشف عن الآفات والأمراض النباتية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع التابعة للحجر الزراعي، من بينها مصنع لتصنيع الأعلاف من فول الصويا بمدينة السادات، بما أتاح للطلاب فرصة التعرف على التطبيقات العملية الحديثة في مجال وقاية وأمراض النبات.

واختُتم البرنامج بتكريم الطلاب ومنحهم شهادات إتمام التدريب، بحضور الدكتور حازم عبدالله سيف اليزل مدير عام الإدارة العامة للحجر الزراعي بالقاهرة وجنوب الوادي، تقديرًا لالتزامهم وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي.