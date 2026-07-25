قبل الشراء.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم
في الوقت الذي يترقب فيه أصحاب العقارات والمقبلون على البناء والتشطيب أي تحركات جديدة في تكلفة الإنشاء، شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 25 يوليو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت، مع استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الشركات المنتجة.
ويأتي هذا الهدوء وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمقاولين والمستثمرين لحركة السوق، خاصة في ظل ارتباط أسعار مواد البناء بشكل مباشر بتكاليف تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية.
-أسعار الحديد اليوم السبت
سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و400 جنيه، بينما تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37 ألفًا و500 جنيه و40 ألف جنيه للطن، مع اختلاف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة ونوع الحديد ومواصفاته.
وبلغ سعر طن حديد عز نحو 39 ألفًا و997 جنيهًا، بينما سجل طن حديد بشاي حوالي 39 ألفًا و800 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه.
وسجل طن حديد المراكبي وحديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد الكومي حوالي 38 ألفًا و500 جنيه، وسجل حديد المعادي نحو 38 ألفًا و400 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد مصر ستيل قرابة 37 ألف جنيه.
وتعكس هذه المستويات استمرار التفاوت المحدود بين أسعار الحديد في السوق، مع اقتراب بعض الأنواع من حاجز الـ40 ألف جنيه للطن.
- أسعار الأسمنت اليوم
وعلى صعيد الأسمنت، واصلت الأسعار استقرارها النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 5 آلاف و450 جنيهًا و6 آلاف و400 جنيه، بمتوسط سعري بلغ نحو 5 آلاف و890 جنيهًا.
كما سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي مستويات تراوحت بين 3 آلاف و400 جنيه و4 آلاف و120 جنيهًا، بمتوسط بلغ نحو 3 آلاف و777 جنيهًا للطن.
أما الأسمنت المخلوط، فتراوح سعر الطن بين 2,800 و3,500 جنيه، بمتوسط سعري وصل إلى نحو 3 آلاف و61 جنيهًا، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار.
- أسعار مواد البناء الأخرى
وبالتزامن مع استقرار أسعار الحديد والأسمنت، حافظت بعض مواد البناء الأساسية الأخرى على مستوياتها السعرية، حيث تراوح سعر الألف طوبة حمراء بين 1,450 و4,900 جنيه، وفقًا للنوع والجودة ومكان الشراء.
وبلغ سعر متر الرمل الناعم نحو 120 جنيهًا، بينما سجل متر الرمل الحرش حوالي 135 جنيهًا، في حين وصل سعر متر الزلط إلى نحو 300 جنيه، وسجل متر السن قرابة 340 جنيهًا.
- أسعار السيراميك والدهانات