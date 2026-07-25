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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

قبل الشراء.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء

في الوقت الذي يترقب فيه أصحاب العقارات والمقبلون على البناء والتشطيب أي تحركات جديدة في تكلفة الإنشاء، شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 25 يوليو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت، مع استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الشركات المنتجة. 

ويأتي هذا الهدوء وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمقاولين والمستثمرين لحركة السوق، خاصة في ظل ارتباط أسعار مواد البناء بشكل مباشر بتكاليف تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية.
 

-أسعار الحديد اليوم السبت


سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و400 جنيه، بينما تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37 ألفًا و500 جنيه و40 ألف جنيه للطن، مع اختلاف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة ونوع الحديد ومواصفاته.


وبلغ سعر طن حديد عز نحو 39 ألفًا و997 جنيهًا، بينما سجل طن حديد بشاي حوالي 39 ألفًا و800 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد العتال نحو 39 ألفًا و500 جنيه.


وسجل طن حديد المراكبي وحديد المصريين نحو 39 ألفًا و400 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد الكومي حوالي 38 ألفًا و500 جنيه، وسجل حديد المعادي نحو 38 ألفًا و400 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد مصر ستيل قرابة 37 ألف جنيه.
وتعكس هذه المستويات استمرار التفاوت المحدود بين أسعار الحديد في السوق، مع اقتراب بعض الأنواع من حاجز الـ40 ألف جنيه للطن.

 

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- أسعار الأسمنت اليوم


وعلى صعيد الأسمنت، واصلت الأسعار استقرارها النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 5 آلاف و450 جنيهًا و6 آلاف و400 جنيه، بمتوسط سعري بلغ نحو 5 آلاف و890 جنيهًا.
 

كما سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي مستويات تراوحت بين 3 آلاف و400 جنيه و4 آلاف و120 جنيهًا، بمتوسط بلغ نحو 3 آلاف و777 جنيهًا للطن.


أما الأسمنت المخلوط، فتراوح سعر الطن بين 2,800 و3,500 جنيه، بمتوسط سعري وصل إلى نحو 3 آلاف و61 جنيهًا، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار.
 

- أسعار مواد البناء الأخرى
 

وبالتزامن مع استقرار أسعار الحديد والأسمنت، حافظت بعض مواد البناء الأساسية الأخرى على مستوياتها السعرية، حيث تراوح سعر الألف طوبة حمراء بين 1,450 و4,900 جنيه، وفقًا للنوع والجودة ومكان الشراء.
 

وبلغ سعر متر الرمل الناعم نحو 120 جنيهًا، بينما سجل متر الرمل الحرش حوالي 135 جنيهًا، في حين وصل سعر متر الزلط إلى نحو 300 جنيه، وسجل متر السن قرابة 340 جنيهًا.
 

- أسعار السيراميك والدهانات

وفي سوق التشطيبات، تراوح سعر متر السيراميك فرز أول بين 150 و350 جنيهًا، بحسب النوع والمقاس والجودة والعلامة التجارية.
 

كما تراوحت أسعار بستلة الدهان البلاستيك بين 480 و1,200 جنيه، مع اختلاف السعر وفقًا للعلامة التجارية والمواصفات الفنية وجودة المنتج.
 

- ترقب لتحركات سوق مواد البناء
 

وتحظى أسعار الحديد والأسمنت بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين والمقاولين والعاملين في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لتأثيرها المباشر على التكلفة النهائية للمشروعات العقارية وأعمال البناء والتشطيب.
 

وتتأثر أسعار مواد البناء بعدة عوامل، من بينها أسعار الخامات والطاقة وتكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب حركة الطلب وحجم المعروض في الأسواق. وتشير مستويات الأسعار الحالية إلى استمرار حالة من الاستقرار النسبي، رغم تفاوت أسعار الحديد من شركة إلى أخرى، بالتزامن مع استقرار أسعار الأسمنت وباقي مستلزمات البناء والتشطيبات.
 

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي متغيرات جديدة قد تؤثر على أسعار مواد البناء، في الوقت الذي يواصل فيه الراغبون في البناء والتشطيب متابعة الأسعار بحثًا عن أفضل توقيت للشراء وتقليل إجمالي تكلفة الإنشاء.


 

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