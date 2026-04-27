أسعار مواد البناء في مصر اليوم بين تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت بالسوق

تواصل أسعار مواد البناء في مصر تسجيل تحركات متباينة تعكس حالة من عدم الاستقرار داخل سوق التشييد، حيث يفرض التذبذب الحالي واقعًا ضاغطًا على المستثمرين والمواطنين، في ظل اختلاف واضح بين اتجاهات الحديد والأسمنت وباقي الخامات الأساسية.





شهدت أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، حالة من التباين الملحوظ بين مختلف الخامات، مع استمرار الضغوط الاقتصادية المؤثرة على قطاع التشييد والبناء، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية لحركة الاستثمار في السوق المحلي.



وفيما يخص الحديد، سجلت الأسعار تراجعًا محدودًا لدى عدد من الشركات، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث تراوح سعر الطن بين 36900 و39500 جنيه، وهو ما يعكس اختلاف سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج من شركة لأخرى، في وقت يترقب فيه السوق أي تغييرات جديدة قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار.



على الجانب الآخر، واصل الأسمنت تسجيل ارتفاعات جديدة في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر الأسمنت الرمادي نحو 4160 جنيهًا للطن، بينما تراوحت باقي الأنواع بين 3270 و3800 جنيه، وهو ما يضيف مزيدًا من الأعباء على تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية على حد سواء.



وفي قطاع مواد التشطيب، استقرت أسعار الجبس ومشتقاته عند مستويات ثابتة نسبيًا، إذ سجل طن الجبس نحو 3780 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار ألواح الجبس بورد بين 250 و500 جنيه، ما ساهم في الحفاظ على قدر من التوازن داخل هذا القطاع.



أما سوق الطوب، فقد شهد استقرارًا نسبيًا مع تفاوت في الأسعار حسب النوع، حيث تراوح سعر الطوب الأحمر بين 1450 و2850 جنيهًا للألف، بينما سجل الطوب الخاص مستويات أعلى وصلت إلى 5000 جنيه، إلى جانب الطوب الأسمنتي المفرغ الذي حافظ على أسعار مرتفعة نسبيًا.



وفيما يتعلق بمواد الردم، سجل الرمل أسعارًا تراوحت بين 120 و190 جنيهًا للمتر، في حين بلغ سعر الزلط العادي نحو 300 جنيه للطن، وارتفع الزلط الفينو إلى ما بين 380 و420 جنيهًا، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي مقارنة بباقي الخامات.



خلاصة المشهد:

تعكس حركة أسعار مواد البناء اليوم مشهدًا غير مستقر تحكمه عدة عوامل، أبرزها تكاليف الإنتاج والطاقة والتقلبات العالمية، حيث يواصل الحديد تراجعه المحدود مقابل صعود الأسمنت، وسط حالة ترقب داخل سوق التشييد لأي تغيرات مستقبلية قد تؤثر على تكلفة البناء.

