تعرف على أحدث اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 ابريل 2026

يهتم العديد من المواطنين بشكل يومي بمتابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، نظرًا لأهمية هذه المواد في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد، سواء السكنية أو الإدارية.

في إطار تغطيتنا المستمرة ، يقدم موقع "الموجز" جدولًا مفصلًا يعرض أحدث أسعار الحديد والإسمنت والجبس، مما يوفر للمواطنين معلومات دقيقة تساعدهم في تخطيط مشاريعهم بفعالية، التفاصيل كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي– تسليم أرض مصنع:

سجلت أسعار الحديد في مصر انخفاضًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

حديد عز: 39120 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري: 36927 جنيهًا للطن

حديد بشاي: 39000 جنيه للطن

حديد المصريين: 39400 جنيه للطن

حديد عطية: 37500 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل: 37500 جنيه للطن

حديد سرحان: 37500 جنيه للطن

أسعار الأسمنت ، وجاءت على النحو التالي:

الأسمنت الرمادي: 4160 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3670 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3800 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 3650 جنيهًا للطن

وفي الأسمنت المخلوط:

أسمنت واحة حلوان: 2920 جنيهًا للطن

أسمنت أهل مصر: 3100 جنيه للطن

أما الأسمنت الأبيض:

سوبر سيناء: 5450 جنيهًا للطن

سوبر رويال: 5400 جنيه للطن

أسعار مواد البناء الأخرى

الجبس:

طن الجبس: من 1,888 إلى 2,120 جنيهًا

جبس نجمة سيناء: 2,100 جنيه

شكارة الجبس (40 كجم): 260 جنيهًا

ألواح الجبس بورد: 250 إلى 500 جنيه

متر الجبس البلدي: نحو 350 جنيهًا

الطوب:

الطوب الأحمر: 1,450 إلى 2,850 جنيهًا للألف طوبة

الطوب الخاص: حتى 5,000 جنيه للألف طوبة

الطوب الأسمنتي المصمت: 2,200 جنيه للطن

الطوب الأسمنتي المفرغ: حتى 13,340 جنيهًا للطن

الرمل والزلط:

الرمل: 120 إلى 190 جنيهًا للمتر

الزلط العادي: 300 جنيه للطن

الزلط الفينو: 380 إلى 420 جنيهًا للطن

عوامل التأثير على الأسعار

تخضع أسعار مواد البناء لعدة محددات رئيسية، أبرزها:

أسعار المواد الخام محليًا وعالميًا

تكاليف الطاقة والإنتاج داخل المصانع

تكاليف النقل والشحن حتى وصول المنتج للمستهلك

خلاصة المشهد:

يعكس الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء حالة من التوازن داخل السوق المصري، ما يوفر قدرًا من الثبات لقطاع التشييد، ويساعد على ضبط تكلفة المشروعات السكنية والعقارية، في ظل استمرار حالة الترقب لأي تحركات مستقبلية قد تؤثر على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

