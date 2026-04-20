بيزنس وبورصة

تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت يربك التجار في مصر اليوم الإثنين

اسعار مواد البناء

تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الترقب والتباين الملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، وسط متابعة دقيقة من التجار والمطورين العقاريين لتغيرات تكاليف الإنتاج والطاقة. 

وبينما مالت أسعار الحديد إلى تراجع طفيف، اتجهت أسعار الأسمنت نحو الصعود، في مشهد يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار داخل سوق مواد البناء المحلي.

وفي هذا السياق، ترصد البيانات أحدث تحركات الأسعار التي تهم قطاع التشييد والبناء، والتي تعكس بدورها تأثيرات مباشرة لعوامل الإنتاج العالمية والمحلية على حركة السوق.

 

أولًا: أسعار الحديد (جنيه/طن)


حديد عز 39120 | الحديد الاستثماري 36927 | حديد بشاي 39000 | حديد المصريين 39400 | حديد عطية 37500 | حديد المراكبي 37500 | حديد مصر ستيل 37500 | حديد سرحان 37500
 

 ثانيًا: أسعار الأسمنت (جنيه/طن)


الأسمنت الرمادي 4160 | أسمنت النصر 3670 | أسمنت حلوان 3800 | أسمنت وادي النيل 3650
الأسمنت المخلوط: واحة حلوان 2920 | أهل مصر 3100
الأسمنت الأبيض: سوبر سيناء 5450 | سوبر رويال 5400
 

ثالثًا: مواد البناء الأخرى


الجبس: طن الجبس 1888 – 2120 | نجمة سيناء 2100 | شكارة 260 | ألواح الجبس بورد 250 – 500 | متر الجبس البلدي 350
الطوب: الأحمر 1450 – 2850 للألف | الطوب الخاص حتى 5000 للألف | الأسمنتي المصمت 2200 للطن | المفرغ حتى 13340 للطن
الرمل والزلط: الرمل 120 – 190 للمتر | الزلط العادي 300 للطن | الزلط الفينو 380 – 420 للطن

 

 عوامل تحريك الأسعار:


تغيرات أسعار المواد الخام محليًا وعالميًا
ارتفاع أو انخفاض تكاليف الطاقة والإنتاج
تكاليف النقل والشحن حتى المستهلك النهائي
 

 خلاصة المشهد:


تعكس حركة أسعار مواد البناء اليوم حالة من التذبذب داخل السوق المصري، حيث يواصل الحديد تسجيل تراجعات محدودة مقابل ارتفاعات في الأسمنت، ما يضع قطاع البناء أمام مشهد غير مستقر نسبيًا. ورغم ذلك، ما زالت السوق تتحرك ضمن نطاق من التوازن الحذر، في ظل ترقب واضح لأي تغيرات جديدة في تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
 

 

