الطن بكام.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 أبريل 2026

تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الترقب المستمر، مع متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات أسعار الحديد والأسمنت والجبس، باعتبارها من أبرز المؤشرات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الحالية.

وتسجل الأسواق المحلية اليوم الخميس 16 أبريل 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار مواد البناء، مع تحركات محدودة بين الشركات المختلفة، في ظل توازن واضح بين العرض والطلب، ما يعكس حالة هدوء نسبي في حركة التسعير مقارنة بالفترات السابقة.

وفيما يخص أسعار الحديد، فقد سجل حديد عز نحو 39,575 جنيهًا للطن، بينما بلغ حديد المعادي 39,560 جنيهًا، وحقق حديد بشاي 39,470 جنيهًا، في حين سجل الحديد الاستثماري 39,180 جنيهًا للطن. كما بلغ سعر حديد المصريين 38,690 جنيهًا، وحديد المراكبي 38,480 جنيهًا، مع استمرار الفوارق السعرية بين الشركات وفقًا لعوامل الجودة وتكاليف الإنتاج.

أما أسعار الأسمنت، فقد استقرت بشكل نسبي مع تسجيل بعض التحركات الطفيفة، حيث بلغ سعر الأسمنت السويس 3,640 جنيهًا للطن، وحلوان 3,630 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت الرمادي نحو 3,460 جنيهًا، مع تفاوت محدود في باقي الأنواع داخل السوق المحلي.

كما امتدت حالة الاستقرار إلى باقي مواد البناء، حيث تراوح سعر طن الجبس بين 1,888 و2,120 جنيهًا، وسجلت شكارة الجبس نحو 260 جنيهًا، فيما بلغ سعر ألواح الجبس بورد ما بين 250 و500 جنيه، في حين سجل الطوب الأحمر مستويات تتراوح بين 1,450 و2,850 جنيهًا للألف طوبة، وفقًا لنوعه وجودته.

وفيما يتعلق بالرمل والزلط، فقد سجل الرمل أسعارًا تتراوح بين 120 و190 جنيهًا للمتر، بينما بلغ سعر الزلط العادي نحو 300 جنيه للطن، والزلط الفينو بين 380 و420 جنيهًا للطن، وسط حالة من الاستقرار العام في السوق.



ويُعزى هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها توازن العرض والطلب، وتغيرات أسعار المواد الخام عالميًا ومحليًا، إلى جانب تكاليف الطاقة والنقل، ما ينعكس على حركة الأسعار داخل السوق المصري.

ويشير هذا الهدوء النسبي في الأسعار إلى حالة من الاستقرار داخل قطاع مواد البناء، بما يمنح السوق قدرًا من التوازن ويدعم خطط التنفيذ والتشييد خلال المرحلة الحالية.