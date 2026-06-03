الجيزة تشدد الرقابة على سيارات السرفيس وتضبط 401 مخالفة.. إليك تفاصيلها

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الجهود لضبط مخالفات سيارات السرفيس، والفض الفوري للمواقف العشوائية، والتصدي الحاسم لحالات تقطيع الطريق ورفع الأجرة.

وفي إطار توجيهات المحافظ، وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، كثف جهاز السرفيس والنقل الجماعي جهوده لتنظيم العمل بالمواقف العمومية وضبط مخالفات سيارات السرفيس بمختلف أنحاء المحافظة.

مخالفات السرفيس

8 حملات مكثفة لضبط مخالفات السرفيس بالجيزة

أوضح بيان جهاز السرفيس أن الإدارات المعنية شنت 8 حملات بنطاق شوارع ومناطق فيصل والهرم وميدان الجيزة والمنيب والبحر الأعظم وطريق مصر أسيوط الزراعي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 401 مخالفة، شملت 87 مخالفة تقطيع طريق، و85 مخالفة تعريفة ركوب، و69 مخالفة تحميل خارج المواقف الرسمية، و60 مخالفة خطوط سير، و75 مخالفة خطوط سير منتهية، و25 مخالفة امتناع عن التحميل، إلى جانب فض موقفين عشوائيين أعلى نفق الهرم وبنزلة كوبري المنيب.

جهاز السرفيس

لجان ميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

كما استوقفت لجان الرصد بالجهاز، بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، عدداً من سيارات السرفيس بعدد من خطوط السير للاستعلام من خلال الركاب عن مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب من عدمه، وتوقيع العقوبات الفورية حال إفادة الركاب بمخالفة السائق.

إنشاء سور خرساني بطول 2 كم على ترعة المريوطية

وفي سياق متصل، شرعت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين في إنشاء سور خرساني على ترعة المريوطية للحد من الحوادث المرورية على الطريق، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين من الركاب والسائقين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن السور يجري إنشاؤه بالتعاون مع المجتمع المدني من الجمعيات والمواطنين الذين أبدوا رغبتهم وبادروا بالمساهمة في إنجاز المشروع.

مواصفات السور وإجراءات تعزيز السلامة المرورية

وأضاف المحافظ أنه تم مراعاة القياسات الفنية الملائمة عند تصميم السور، والذي يبلغ متوسط ارتفاعه 1.5 متر ويمتد على مسافة 2 كيلومتر، ليغطي كامل المساحة الواقعة بين الترعة والطريق بداية من كوبري أبوصير وحتى منطقة سقارة، والتي تشهد تكراراً للحوادث المرورية نتيجة السرعات.

كما وجه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بمراجعة الطريق وبحث احتياجات كافة قطاعاته من الأعمال الهندسية والفنية والإشارات واللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لرفع مستوى الأمان والسلامة لمرتاديه.

متابعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجدول الزمني

شدد الأنصاري على رئيس مركز ومدينة البدرشين بضرورة المتابعة الدورية والتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال للالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، ومنع إلقاء ناتج أعمال البناء على جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية، ورفع المخلفات أولاً بأول.