ترامب بعد خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026: إسبانيا كانت الأفضل

ترامب يعلق على نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يشعر بالحزن بعد خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني قدم أداءً مميزًا طوال المباراة وكان الطرف الأفضل، ليستحق التتويج باللقب العالمي.

وجاءت تصريحات ترامب عقب حضوره المباراة النهائية التي أقيمت وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، حيث أشاد بالمستوى الفني الذي قدمه المنتخبان، مؤكدًا أن اللقاء كان من أفضل مباريات البطولة وأكثرها إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ترامب: المباراة كانت قوية وإسبانيا فرضت سيطرتها

وقال الرئيس الأمريكي إن المنتخب الإسباني نجح في فرض أسلوبه خلال أغلب فترات اللقاء، موضحًا أن الفريق استحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه داخل الملعب.

وأضاف أن المباراة اتسمت بالندية الكبيرة، وأن المنتخبين قدما مستويات مميزة طوال مشوار البطولة، وهو ما أهلهما للوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن النهائي كان متقاربًا رغم أفضلية المنتخب الإسباني في العديد من فترات المباراة.

وأشار ترامب إلى أن مشاهدة المباراة كانت ممتعة لعشاق كرة القدم، خاصة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها بين اثنين من أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة.

منتخب إسبانيا يتوج بلقب كأس العالم 2026

ونجح منتخب إسبانيا في حصد لقب كأس العالم 2026 بعدما حقق الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسجل المهاجم فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب بلاده إلى التتويج بالبطولة العالمية وإضافة لقب جديد إلى سجل الكرة الإسبانية.

وجاء الفوز بعد أداء جماعي قوي من لاعبي المنتخب الإسباني، الذين نجحوا في السيطرة على مجريات اللعب خلال فترات عديدة من اللقاء، قبل أن يحسموا المواجهة بهدف قاتل منحهم اللقب.

حضور ترامب مراسم نهائي كأس العالم

وشهدت المباراة النهائية حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تابع اللقاء من المدرجات قبل أن يشارك في مراسم تتويج المنتخب الإسباني عقب صافرة النهاية.

وظهر ترامب على منصة التتويج إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، حيث شارك في تسليم الميداليات وتهنئة لاعبي المنتخب الإسباني بعد تتويجهم بالبطولة.

ويعد حضور الرئيس الأمريكي للنهائي أحد أبرز المشاهد التي صاحبت ختام البطولة، خاصة أن كأس العالم 2026 أقيم وسط اهتمام عالمي كبير باعتباره واحدًا من أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

نهائي كأس العالم 2026 يحظى بمتابعة عالمية

استقطبت المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين اهتمامًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما الكبير في المنافسات الدولية.

كما شهد اللقاء مستوى فنيًا مرتفعًا، حيث تبادل الفريقان السيطرة وصناعة الفرص، قبل أن يتمكن المنتخب الإسباني من حسم النتيجة خلال الوقت الإضافي، ليظفر باللقب العالمي بعد مشوار مميز في البطولة.

ويترقب عشاق كرة القدم المرحلة المقبلة لكلا المنتخبين، في ظل سعي إسبانيا للبناء على إنجازها العالمي، بينما يستعد منتخب الأرجنتين لفتح صفحة جديدة بعد خسارة النهائي، والعمل على العودة بقوة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتؤكد تصريحات ترامب عقب المباراة أن الأداء الفني للمنتخب الإسباني كان محل إشادة من مختلف المتابعين، بعدما نجح في تقديم مستوى مميز توّجه بالفوز بلقب كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق.