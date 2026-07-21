مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. تعرف على موعد أذان الفجر وفضل صلاة الفجر

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن مواقيت الصلاة اليوم، خاصة موعد أذان الفجر، لما تمثله هذه الصلاة من أهمية كبيرة في حياة المسلمين، وحرصًا على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة. ويزداد الاهتمام بمعرفة وقت صلاة الفجر لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة بين الصلوات الخمس.

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في عدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب التعرف على فضل صلاة الفجر وأهمية المحافظة عليها.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

يعد أذان الفجر بداية اليوم للمسلمين، حيث يعلن دخول أول الصلوات المفروضة، ويحرص الكثيرون على الاستيقاظ قبل الأذان لأداء سنة الفجر ثم صلاة الفجر في وقتها.

وجاءت مواعيد أذان الفجر اليوم في أبرز المحافظات كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

الظهر: 1:01 ظهرًا

العصر: 4:38 عصرًا

المغرب: 7:55 مساءً

العشاء: 9:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

الظهر: 1:07 ظهرًا

العصر: 4:46 عصرًا

المغرب: 8:03 مساءً

العشاء: 9:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر: 4:20 صباحًا

الظهر: 12:57 ظهرًا

العصر: 4:35 عصرًا

المغرب: 7:52 مساءً

العشاء: 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:22 صباحًا

الظهر: 12:49 ظهرًا

العصر: 4:21 عصرًا

المغرب: 7:39 مساءً

العشاء: 9:05 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر: 4:40 صباحًا

الظهر: 12:55 ظهرًا

العصر: 4:17 عصرًا

المغرب: 7:37 مساءً

العشاء: 8:59 مساءً

فضل صلاة الفجر في الإسلام

تحظى صلاة الفجر بمكانة عظيمة في الإسلام، فهي أول صلاة يبدأ بها المسلم يومه، وقد وردت العديد من النصوص الشرعية التي تبين فضلها وعظيم أجرها، خاصة عند أدائها في وقتها ومع جماعة المسجد.

ومن أبرز فضائل صلاة الفجر أنها سبب لنيل رضا الله تعالى، كما أنها تمنح المسلم بداية مباركة ليومه، وتغرس في النفس الطمأنينة والسكينة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، لما فيها من أجر كبير وثواب عظيم.

كما أن أداء صلاة الفجر يعكس حرص المسلم على طاعة الله والالتزام بالفرائض، ويعد من الأعمال التي تميز المؤمنين، خاصة أن وقتها يأتي في ساعات يغلب فيها النوم، فيكون الاستيقاظ لها دليلاً على صدق الإيمان وقوة العزيمة.

أهمية المحافظة على أذان الفجر وصلاة الفجر

يمثل أذان الفجر نداءً يوميًا يدعو المسلمين إلى بدء يومهم بذكر الله والصلاة، لذلك يحرص الكثيرون على ضبط المنبه أو متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى لا يفوتهم أداء الفريضة في وقتها.

وينصح العلماء بالاستعداد لصلاة الفجر بالنوم المبكر، والحرص على الوضوء والاستيقاظ قبل الأذان بوقت كافٍ، حتى يتمكن المسلم من أداء سنة الفجر ثم صلاة الفجر بخشوع وطمأنينة.

وتبقى معرفة موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم من الأمور التي يهتم بها المسلمون باستمرار، لما تمثله الصلاة من ركن أساسي في الإسلام، ولما تحمله صلاة الفجر على وجه الخصوص من فضل كبير وأثر إيجابي في حياة المسلم الدينية والنفسية.