موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

ويعتبر الأهلي أول فريق إفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، وذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة، إلى جانب تقديم الفريق للجماهير قبل انطلاق موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، ولم يعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حتى الآن، ومن المرجح إقامة المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكن مشاهدة أحداث قمة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي ضد برشلونة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يواصل فريق تدريباته اليوم على ملعب التتش اليوم ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون لاعبيه الدوليين الذين تقرر مشاركتهم فى التدريبات يوم 27 يوليو الجاري، بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

موعد مباريات الأهلي الودية استعدادا للموسم الجديد

يخوض فريق الأهلي مباراتين وديتين أمام النصر ولافينا يومي 23 و30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

الأهلي يغلق ملف الصفقات

يرصد الموجز، موقف الأهلي من ملف ضم صفقات أجنبية جديدة حيث قرر عموته المدير الفني للفريق غلق هذا الملف بعد التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة من نادي المغرب الفاسي، واقتراب ضم الجزائري منصف بقرار لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي يترقب الأهلي مشاركته مع ناديه الكرواتي في مباراتي سيون السويسري يومي 21 و28 يوليو الجاري في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقرر الأهلي الاكتفاء بالخماسي الأجنبي الموجود حالياً فى الأهلي وهو، الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ويوسف بالعمري وسفيان بنجديدة، بجانب التونسي محمد علي بن رمضان والجزائري منصف بقرار.

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