موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. التفاصيل الرسمية وأماكن الصرف

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات التي بدأ صرفها اعتبارًا من شهر يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويزداد اهتمام المستفيدين بمعرفة موعد الصرف، وأماكن الحصول على المعاش، بالإضافة إلى طرق الاستعلام عن القيمة المستحقة والرقم التأميني.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أغسطس 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات في بداية كل شهر.

ويشمل الصرف جميع المستفيدين من أصحاب المعاشات والمستحقين، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر يوليو، في إطار الإجراءات التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر أغسطس، بهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، وتشمل هذه الوسائل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

بطاقات "ميزة" الإلكترونية.

وتتيح هذه الوسائل للمستفيدين إمكانية صرف مستحقاتهم بسهولة وفقًا للطريقة التي تناسبهم، مع استمرار تقديم الخدمات المالية إلكترونيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش، والرقم التأميني، وكافة البيانات المتعلقة بالصرف من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يقدم خدمات إلكترونية متنوعة للمواطنين، بما يسهل متابعة مستحقاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقرات الهيئة.

الزيادة الجديدة للمعاشات في 2026

تأتي الزيادة الجديدة للمعاشات بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

وتتضمن التعديلات تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم استدامة منظومة التأمينات ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات.

وبحسب القانون، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد القسط السنوي الأول للهيئة بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

كما نصت التعديلات على رفع معدل الزيادة السنوية بمقدار 0.2% بدءًا من الأول من يوليو 2027، حتى تصل الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.

وشملت التعديلات أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد هذه الأقساط على مدار خمسين عامًا، بما يعزز قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

هدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

تستهدف التعديلات الأخيرة تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان توفير التمويل اللازم لسداد مستحقات أصحاب المعاشات بصورة منتظمة، إلى جانب دعم استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وضمان استمرار صرف المستحقات في مواعيدها الرسمية، مع تطوير الخدمات الإلكترونية وتوسيع وسائل صرف المعاشات بما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.

ويظل موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة، حيث يبدأ الصرف رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس عبر جميع منافذ الصرف المعتمدة، مع إمكانية الاستعلام عن البيانات الخاصة بالمعاش من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.