جامعة بنى سويف تستقبل وفدًا من الكلية الفنية العسكرية وإدارة الحرب الكيميائية

تعزيزًا للشراكات الوطنية:

استقبلت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أبوالحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا رفيع المستوى من الكلية الفنية العسكرية وإدارة الحرب الكيميائية، وذلك في إطار بحث التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيزا للشراكات الوطنية.

وقد ضم الوفد كل من اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح عبد الله بركة، واللواء دكتور محمد إبراهيم عواد إبراهيم، والعميد دكتور هشام رمزي جاد الكريم طنطاوي، والعقيد دكتور أسامة علي إبراهيم أبو زلط، والعقيد دكتور محمد السيد السيد، والمقدم محمد نصر عبده.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة سماء إمام الدق عميد الكلية، والدكتور حسام نصار وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي رسلان وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعلمية والبحثية، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن التعاون مع الكلية الفنية العسكرية وإدارة الحرب الكيميائية يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة والاستفادة من الإمكانات العلمية المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في دعم الابتكار والبحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة سماء الدق، أن الزيارة تضمنت عرضًا لإمكانات الكلية الأكاديمية والبحثية، وأقسامها العلمية المختلفة، وما تضمه من معامل وتجهيزات متقدمة، كما شملت جولة تفقدية بالمعمل المركزي، ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني، ومعمل تكنولوجيا النانو، ومعمل التكنولوجيا الحيوية، ومعمل علوم البيئة وتكنولوجيا الأسمنت، ومعمل علوم وهندسة الطاقة المتجددة، حيث اطلع أعضاء الوفد على أحدث الأجهزة والإمكانات البحثية المتوفرة بالكلية.

واُختتمت الزيارة بعقد جلسة نقاشية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية، وآليات تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية لدى الجانبين، ويعزز دور جامعة بني سويف في دعم البحث العلمي والابتكار وخدمة قضايا التنمية.