خطوة جديدة نحو الاستدامة.. السويدي إليكتريك تفتتح مركز Hitachi

افتتحت شركة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز مركز Hitachi Cooling & Heating Experience Center الجديد بمقرها في القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الابتكار في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ((HVAC، وترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول المباني المتكاملة في مصر، وذلك من خلال توفير منصة متخصصة تجمع أحدث التقنيات العالمية بالخبرات الهندسية، بما يدعم التحول نحو مبانٍ أكثر كفاءة واستدامة.

ويأتي افتتاح المركز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز و Hitachi Cooling & Heating، بهدف إتاحة بيئة متكاملة للاستشاريين والمطورين والمقاولين ومديري المرافق والمتخصصين في القطاع، تمكنهم من استكشاف أحدث حلول التكييف والتبريد، والتفاعل مع الخبراء الفنيين، والاطلاع على أفضل التطبيقات العالمية التي تدعم كفاءة الطاقة واستدامة المباني.

ويضم المركز مجموعة متكاملة من أحدث منتجات Hitachi ، تشمل وحدات التكييف الداخلية بمختلف أنواعها مثل Ducted Units وCassette Units وHigh Wall Units، إلى جانب أنظمة VRF الخارجية بما في ذلك Top Flow VRF وSideSmart VRF وMini VRF، بالإضافة إلى حلول التحكم الذكية وأنظمة إدارة المباني، بما يتيح للزوار تجربة الحلول عملياً قبل اعتمادها في مشروعاتهم.

وصرحت سلمى هاني محمود، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز: "يمثل إطلاق مركز Hitachi Cooling & Heating Experience Center امتدادًا لاستراتيجيتنا لتطوير منظومة متكاملة لحلول المباني في السوق المصري، لا تقتصر على توفير أحدث المنتجات، وإنما تشمل نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف في القطاع. ونؤمن بأن توفير بيئة تفاعلية تجمع التكنولوجيا بالتدريب والخبرة الهندسية سيسهم في دعم تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التشييد والبنية التحتية."

وقال أحمد الدسوقي، ، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و افريقيا لشركة Bosch Home Comfort - Hitachi Cooling & Heating: " "تعكس هذه الخطوة قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع Hitachi Cooling & Heating بالسويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز والتي تستند إلى رؤية مشتركة لتوفير أحدث تقنيات التكييف للسوق المصري، ومن خلال هذا المركز، نتيح لعملائنا تجربة تفاعلية تمكّنهم من تقييم الحلول المختلفة عمليًا، والاستفادة من الخبرات الفنية، بما يدعم اختيار الأنظمة الأكثر كفاءة، ويساهم في تسريع تبني أحدث التقنيات المستدامة والارتقاء بالمعايير الفنية لقطاع التكييف في مصر.

وسيستضيف المركز على مدار العام برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل تقنية، وفعاليات تجمع الاستشاريين والمطورين والمقاولين والشركاء، بهدف نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الفنية، وتعزيز تبني أحدث حلول التكييف والتبريد وتقنيات المباني المستدامة، بما يدعم تطور القطاع ويلبي احتياجات مشروعات التشييد والبنية التحتية في السوق المصري.