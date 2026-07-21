بنسبة 100%..سوهاج تحسم ملف تقنين الأراضي وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن الإنتهاء من ملف تقنين الأراضي أملاك الدولة بنسبة 100% من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وفقاً لمقتضيات القانون رقم 144 لسنة 2017، لتدخل المحافظة مرحلة جديدة من استرداد حقوق الدولة وتثبيت مراكز المواطنين القانونية.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز جاء نتيجة المتابعة الميدانية الصارمة واليومية لتذليل كافة العقبات الإدارية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بين القيادات التنفيذية المعنية

ووضع هذا الملف على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة، موفراً كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والميداني لتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام اللجان المختصة.

وأشار "راشد " إلى أن هذا الإنجاز يعكس جدية الدولة في حوكمة منظومة الأراضي، والتزام محافظة سوهاج بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إنهاء طلبات التقنين وجدية التعامل مع أملاك الدولة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين