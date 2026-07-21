محافظ بني سويف يلتقي حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بالديوان والوحدات المحاية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، لبحث آليات الاستفادة من خبراتهم العلمية في دعم خطط المحافظة الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وبناء كوادر قادرة على دعم خطط التنمية.

وخلال اللقاء تم استعراض عدداَ من المقترحات والأفكار ضمن محور البيئة والنظافة،تناولت التفاصيل والنقاط الخاصة بهذا المحور الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة والمظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين ،وتمت مناقشة آليات تحسين عناصر ومكونات المنظومة من معدات وسيارات ومراحل وخطة العمل ،وزيادة الوعي بالسلوكيات الإيجابية للمواطنين في هذا الجانب.

وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لتعزيز آلية العمل داخل كل محور من وتحديد منسقين"أساسي واحتياطي"،بكل مجموعة وفقا للمحاور والموضوعات، مع التأكيد على قابلية الأفكار والمقترحات للتطبيق على أرض الواقع، ومراعاة توفير عناصر الوقت والجهد مع الفاعلية والاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد كلف خلال اجتماع سابق، بتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة وفقاً لمحاور وموضوعات تم الاتفاق عليها وتشمل(التنمية الصناعية، التدريب والتشغيل،البيئة،النقل والمرور، الاستثمار، السياحة والهوية البصرية، التطوير المؤسسي ،التحول الرقمي ، التخطيط العمراني،التنمية الريفية،المشاركة المجتمعية،الاقتصاد الريفي، التنمية الرياضية،التمكين وبناء القدرات) بحيث تتولى كل مجموعة إعداد رؤى ومقترحات تنفيذية ودراسات عملية قابلة للتطبيق، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحويل الأفكار العلمية إلى مبادرات ومشروعات تطويرية تخدم أهداف المحافظة.