محافظ بني سويف يناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي بالمنظومة

ناقش اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف عدد من المقترحات المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العمل الضريبي، وتعزيز التحول الرقمي، والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور محمود البحراوي رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الري، والشباب والرياضة، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والضرائب العقارية، وفق الأطر القانونية المنظمة، وبما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتيسير الخدمات للمواطنين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المحافظ المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين قطاعات الري والزراعة والشباب والرياضة والوحدات المحلية ومنطقة الضرائب العقارية، وفي مقدمتها نشر الوعي الضريبي بالتيسيرات والحوافز التي أتاحتها الدولة، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية،بجانب دراسة آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والضرائب العقارية بما يعزز كفاءة منظومة التحصيل، في إطار الضوابط القانونية المنظمة.

و استعرض رئيس منطقة الضرائب العقارية الحوافز والتيسيرات الضريبية، التي أقرتها الحكومة في إطار توجه وزارة المالية نحو تحديث وميكنة مصلحة الضرائب العقارية، وبناء جسور الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة، وتسهيل الإجراءات عليهم، وجهود تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وبناء جهاز إداري حكومي حديث وكفء، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، ومن بينها الإقرار الضريبي الإلكتروني.

وفى سياق أخر، تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري "بشأن جهود الإدارة خلال النصف الأول من يوليو الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والشكاوي والموضوعات التي تشارك في فحصها الإدارة، التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

تضمن التقرير، الذي عرضه مدير الإدارة ناصر سيف على المحافظ، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 15 زيارة مُفاجئة، شملت زيارتين على الوحدات المحلية، و7 زيارات لمتابعة الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، و6زيارات في قطاعات : التعليم ، التضامن ، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة والتموين، بواقع زيارة واحدة في كل قطاع شملت :وحدات تضامن وإدارات بيطرية ورزاعية ومراكز شباب وغيرها ، فحص ومشاركة في الفحص أكثر من 20 شكوى "إدارية وعادية"؟