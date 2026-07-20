معامل طبية يديرها طلاب ومراكز للتغذية العلاجية "بدون ترخيص"وأدوية مجهولة المصدر

في حملة للعلاج الحر وحماية المستهلك ببنى سويف:

تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، من خلال حملة للعلاج الحر بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك ، من ضبط عدد من المعامل، تُدار بدون ترخيص، ومن قبل أشخاص غير مؤهلين لإدارتها، كما تم ضبط مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بها، وضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة "غير مرخص" وبداخلة أدوية وحقن مجهولة المصدر

وبحسب تقرير إدارة العلاج الحر الذي عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة على محافظ بنى سويف، قامت الحملة بضبط 4 معامل بدون ترخيص، حيث تبين قيام طالب بإدارة معمل تحاليل طبية بدون ترخيص ، ومعمل ثاني تديره طالبة غير حاصلة علي ترخيص لمزاولة المهنة وتم رصد مركزين للتغذي العلاجية والسمنة والنحافة بدون ترخيص.

وكان وكيل وزارة الصحة، قد كلف مدير العلاج الحر الدكتور أحمد عبد العظيم بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، وبالتنسيق مع فرع جهاز حماية المستهلك بقيادة أحمد دهشان،ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف الوزارة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية.

شارك في الحملة الدكتور كريم محمد ، الدكتورة لبني محمد ، الدكتورة ناردين عبد الحاكم ، الدكتورة سوزان عطيه ، آية جمال مساعد مدير إدارة العلاج الحر ، سامح ياسين، محمود فوزي مأموري ضبط بفرع جهاز حماية المستهلك .