مبابي يكشف كواليس نهائي كأس العالم 2026: خذلنا ديشان في الشوط الأول.. وميسي لا يتوقف عن التسجيل

مبابي يتحدث بصراحة عن خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم

فتح النجم الفرنسي كيليان مبابي قلبه بعد خسارة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر خلال الشوط الأول، وهو ما تسبب في صعوبة العودة بالمباراة رغم التحسن الكبير في النصف الثاني.

وأوضح مبابي أن لاعبي المنتخب الفرنسي شعروا بحالة من الغياب الذهني في بداية اللقاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منح المنافس الأفضلية، قبل أن يستعيد المنتخب الفرنسي توازنه ويقدم أداءً مختلفًا بعد الاستراحة.

مبابي: كنا بعيدين عن مستوانا في الشوط الأول

قال كيليان مبابي إن الجماهير من حقها انتقاد أداء المنتخب في بداية المباراة، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالشكل الذي يليق بقيمة منتخب فرنسا.

وأضاف: "شهدنا شوطين مختلفين تمامًا. يمكنني تفهم من يرى أننا قدمنا شوطًا أول سيئًا أو أننا لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن في النهاية نحن بشر، ولسنا معصومين من الأخطاء."

وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي كان بعيدًا عن أجواء المباراة خلال أول 45 دقيقة، قبل أن يتمكن من استعادة شخصيته في الشوط الثاني، موضحًا أن اللاعبين أظهروا قوة ذهنية كبيرة بعد العودة من غرفة الملابس.

إشادة بديدييه ديشان رغم خسارة النهائي

حرص مبابي على توجيه رسالة دعم إلى المدير الفني ديدييه ديشان، مؤكدًا أن خسارة النهائي لا تقلل إطلاقًا من قيمة المدرب أو ما حققه مع منتخب فرنسا خلال السنوات الماضية.

وقال قائد المنتخب الفرنسي إن اللاعبين شعروا بإحباط كبير بسبب الأداء في الشوط الأول، مضيفًا: "كنا نريد تحقيق اللقب من أجل ديشان، لكننا شعرنا أننا خذلناه في بداية اللقاء، وهذا لم يكن ما نطمح إليه."

وأكد أن ما قدمه ديشان مع المنتخب الفرنسي يجعله أحد أساطير كرة القدم الفرنسية، مشددًا على أن مباراة واحدة لن تمحو سنوات من الإنجازات والنجاحات.

مبابي يشيد بليونيل ميسي

وتطرق مبابي خلال حديثه إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيدًا بما يقدمه في البطولات الكبرى، ومؤكدًا أن تسجيله للأهداف أصبح أمرًا معتادًا.

وقال: "ليونيل ميسي يسجل طوال الوقت، وكنت واثقًا من أنه سيهز الشباك في النهائي. بالنسبة لي، هدفي دائمًا هو مساعدة فريقي على التسجيل وتحقيق الانتصارات."

وأضاف أن المنافسة الفردية لا تعني الكثير بالنسبة له إذا لم تُترجم إلى ألقاب جماعية، مؤكدًا أن الفوز بالبطولات يبقى الهدف الأول لأي لاعب.

مبابي: كنت أفضل اللعب في النهائي على الأرقام القياسية

ورغم نجاحه في مواصلة كتابة التاريخ بأرقامه المميزة في كأس العالم، أكد مبابي أن الإنجازات الفردية لا تعوض خسارة اللقب.

وأوضح أنه كان يفضل التواجد في النهائي وتحقيق البطولة مع منتخب فرنسا، حتى لو لم يصبح الهداف التاريخي للمونديال، مشيرًا إلى أن الألقاب الجماعية تظل الإنجاز الأهم في مسيرة أي لاعب.

وأكد أن تسجيل عدد كبير من الأهداف في كأس العالم يمنح اللاعب مكانة استثنائية، لكنه شدد على أن ذلك لا يخفف من مرارة خسارة المباراة النهائية.

فرنسا تطوي صفحة النهائي وتبدأ الاستعداد للمستقبل

واختتم مبابي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب فرنسا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على العودة بقوة خلال البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على الاستفادة من دروس نهائي كأس العالم.

وأضاف أن كرة القدم دائمًا ما تمنح الفرق فرصة جديدة للتعويض، مؤكدًا أن المنتخب الفرنسي سيواصل العمل من أجل المنافسة على جميع البطولات المقبلة، مع الحفاظ على الروح القتالية التي ميزت الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى تصريحات كيليان مبابي باهتمام واسع من جماهير كرة القدم، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه طوال منافسات كأس العالم 2026، حيث واصل تحطيم الأرقام القياسية، رغم عدم نجاح منتخب فرنسا في التتويج باللقب العالمي.