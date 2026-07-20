فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببنى سويف

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض التابعة للفرع للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مديرعام فرع الهيئة الدكتور محمد يحيى إسماعيل أن التقديم يتم إلكترونيًا اعتباراً من غد الاثنين 20 يوليو وحتى الأحد 26 من نفس الشهر من خلال الرابط المخصص للتقديم، على أن يتم بعد ذلك طباعة بطاقة الترشيح والتوجه إلى المدرسة في الموعد المحدد لتسليم الملف ومراجعة المستندات الأصلية.

وأكد "يحيى" أن القبول بمدرسة التمريض بفرع بني سويف يقتصر على الطالبات "من مركز ومدينة بني سويف فقط" وأن الحد الأدنى للتقديم 260 درجة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، مع العلم أن القبول النهائي يتم وفقًا لأعلى المجاميع وبعد اجتياز كافة مراحل القبول التي تشمل اختبارات القدرات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

وحدد شروط التقديم فى بيان رسمى: وهى أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك، وأن تكون من أبناء محافظة بني سويف (مركز بني سويف).، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقديم، دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، والحصول على 70% على الأقل في كل اختبار من اختبارات القدرات (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي)، وتقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة موقع من ولي الأمر والا تكون متزوجة والالتزام بعدم اازواج طوال الدراسة.

كما حدد اختبارات القبول، حيث تبدأ اختبارات القدرات اعتبارًا من 10 أغسطس وتشمل اختبارات تحريرية في:(اللغة العربية/اللغة الإنجليزية /الحاسب الآلي)، ويتم بعد ذلك إجراء المقابلة الشخصية، وكشف الهيئة.

الكشف الطبي الشامل، والذي يشمل الباطنة والعيون، وفحص المخدرات، وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (C)، للتأكد من اللياقة الصحية لممارسة مهنة التمريض.

وتم تحديد جدول استلام الملفات، وسيتم استقبال ملفات الطالبات وفقًا للمجموع، وذلك على النحو التالي:

السبت والأحد 1 و2 أغسطس ( من 280 درجة إلى 275 درجة)

الاثنين والثلاثاء 3 و4 أغسطس ( أقل من 275 درجة حتى 270درجة)

الأربعاء والخميس 5و6 أغسطس( أقل من 270 درجة حتى 265 درجة)

السبت والأحد 8و9 أغسطس ( أقل من 265 درجة حتى 260 درجة)

وأكد مدير عام الفرع ببنى سويف، أنه سيتم استقبال الملفات داخل المدرسة، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لكل شريحة من المجاميع، بما يضمن سهولة الإجراءات وتقديم أفضل خدمة للطالبات وأولياء الأمور.

كما ينوه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن سرعة التسجيل الإليكتروني على الرابط التالي

http://41.33.97.115/NursingSchool/request.aspx... واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، مؤكدًا أن جميع إجراءات القبول تتم بمنتهى الشفافية والحيادية وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.