تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الموجة شديدة الحرارة، والشبورة المائية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر.

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع الحرارة إلى 45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، مع نشاط للرياح على عدد من المناطق وفرص لتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الأجواء الصيفية القاسية، حيث تسجل بعض محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، فيما تقترب القاهرة الكبرى من حاجز 38 درجة.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم المناطق، وهو ما يؤدي إلى استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة.

شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة في بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في أجزاء من محافظة البحر الأحمر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، توقعت الهيئة أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

كما يشهد خليج السويس حالة معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

تشير توقعات الهيئة إلى استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث جاءت أبرز المدن كالتالي:

القاهرة: 38 للعظمى و27 للصغرى .

. العاصمة الإدارية: 39 - 25 .

. الإسكندرية: 34 - 24 .

. الإسماعيلية: 39 - 24 .

. شرم الشيخ: 41 - 28 .

. الغردقة: 40 - 29 .

. الفيوم: 39 - 26 .

. المنيا: 41 - 25 .

. أسيوط: 42 - 27 .

. سوهاج: 43 - 28 .

. قنا: 44 - 27 .

. الأقصر: 45 - 27 .

. أسوان: 45 - 30 .

. أبو سمبل: 45 - 26.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار تأثر محافظات جنوب الصعيد بأعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس الحار

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، حفاظًا على الصحة وتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

كما شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار الموجة الحارة وتأثيرها على مختلف المحافظات، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية صباحًا.