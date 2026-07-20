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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

برواتب تبدأ من 10 ألاف جنيه.. شعاع تعلن عن وظائف قراء لعدادات الكهرباء بجميع المحافظات

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء عن حاجتها لتعيين عمالة لقراءة عدادات الكهرباء بعدد من  محافظات جمهورية مصر العربية وفقًا لمجموعة من الشروط والمزايا. 

شعاع تعلن عن وظائف قراء لعدادات الكهرباء بجميع المحافظات

وتأتي الشروط والمزايا التالية لوظيفة (قارئ ممتاز) كالتالي.
 

1- الراتب الشهري
- راتب شهرى 15 الف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 10500.
- راتب شهرى 12 ألف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 8500
- راتب شهرى 10 الاف جنبه لعدد العدادات المقروءة  6750
ملحوظة : يتم استقطاع الضرائب من الراتب شهريا.
 2- أرباح نهاية العام شهر كامل طبقاً للأداء (إجمالي المقروءة ÷ ١٢ وبنسبة إلى التارجت).
 3- تتحمل الشركة جميع التأمينات والضرائب على القارئ حصة العامل / حصة الشركة.
 4- يتم خصم الأكواد الوهمية / ضعف التارجت بعد تحقيق بالشؤون القانونية.


المميزات:
 1- العمل بالقرب من محل السكن كلما أمكن.
 2- ساعات العمل طبقاً لقانون العمل أو بعد تحقيق متوسط قراءة إجمالي التارجت خلال ٢٥ يوم.
 3- بوليسة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة (٢٥٠ ألف جنيه) تتحمل الشركة دفع الأقساط.
 4- تأمين طبي خاص بأعلى المستشفيات بمبلغ (٥٠) ألف جنيه سنوياً بقيمة تحمل ١٥% من أي إجراء طبي (علاج – أشعة – عمليات – تحاليل - .... إلخ) تتحمل الشركة قيمة القسط كاملاً.
 5- تأمين صحي حكومي / اجتماعي من أول يوم عمل تتحمل الشركة دفع القيمة كاملة.
 6- إمكانية التأمين الطبي على الأسر (الأب / الأم / الزوجة / الأبناء) بمبلغ ٥٠ ألف جنيه سنوياً طبقاً لرغبة العامل طبقاً لمطالبة شركة التأمين وتتيح للفرد (يتحمل القارئ القيمة).
 

شروط التقدم للوظيفة :
 1- يشترط مؤهل دراسي مناسب.
 2- يشترط وجود موبايل أندرويد حديث لتحميل برنامج العمل.
 3- مدة التدريب ١٥ أيام ويتم استكمال الأوراق فيها.
 4- عدم إنهاء التعاقد إلا بنهاية المدة القانونية وفي حالة الضرورة يتم إنهاء التعاقد طبقاً للقانون بعد مهلة الإخطار القانوني (شهرين).

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