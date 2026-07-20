إسبانيا تقهر الأرجنتين وتتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

توج منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم 2026 عقب تجاوزه عقبة منتخب الأرجنتين بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت المنتخبين في نهائى كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم عقب تحقيقه الفوز أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة وكان منتخب إسبانيا قد إنتزع التأهل للنهائي عقب تجاوزه عقبة فرنسا بثنائية نظيفة.

تشكيل إسبانيا ضد الأرجنتين

شهد تشكيل منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب الأرجنتين الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا.

خط الوسط : رودري- بيدري- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- ميكيل أويارزابال- أليكس باينا.

إسبانيا بطل العالم

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا حيث شهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

اشتباكات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب نهائي المونديال

شهدت مباراة الأرجنتين وإسبانيا اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة التي جمعتهما في نهائي المونديال حيث قام باريديس بالتوجه نحو لاعبي المنتخب الإسباني بعد صافرة النهاية،وقام بالاعتداء على إيريك جارسيا وجافي، ما استدعى تدخل عدد من اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري لاحتواء الموقف ومنع تصاعده.

وأثار تصرف باريديس تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار موقف الجهات المنظمة وهل ستتخذ أي إجراءات انضباطية بشأن هذه الأحداث.

وقد خيم الحزن على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأجهش اللاعب بالبكاء عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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