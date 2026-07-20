نقابة المهن التمثيلية تطالب أحمد ماهر بتقديم أدلة بشأن تصريحاته عن«رأفت الهجان»

نقابة المهن التمثيلية ترد على تصريحات أحمد ماهر حول مسلسل رأفت الهجان

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي رفضها الكامل للتصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد ماهر بشأن كواليس اختيار بطل مسلسل «رأفت الهجان»، والتي تضمنت حديثًا عن تدخل الرئيس الراحل حسني مبارك في إعادة البطولة إلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن مثل هذه التصريحات تمس تاريخ واحد من أهم الأعمال الدرامية في مصر، وتتناول وقائع تحتاج إلى أدلة موثقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على قيمة ورمزية الأعمال الفنية التي شكلت جزءًا من ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

النقابة: الأعمال الخالدة تُبنى على الموهبة وليس الروايات غير الموثقة

وأوضحت النقابة أن اختيار أبطال الأعمال الفنية الكبرى، وفي مقدمتها مسلسل «رأفت الهجان»، كان ولا يزال قائمًا على معايير فنية ومهنية تعتمد على الموهبة والكفاءة والإبداع، وليس على روايات شفوية أو معلومات غير مدعومة بأدلة.

وأضاف البيان أن النقابة ترفض أي محاولات لإعادة تفسير تاريخ الأعمال الفنية الخالدة من خلال تصريحات تفتقر إلى التوثيق، معتبرة أن مثل هذه الروايات قد تسيء إلى تاريخ الدراما المصرية وإلى صناعها الذين قدموا أعمالًا ما زالت تحظى بتقدير واسع حتى اليوم.

دفاع عن محمود عبد العزيز ورموز الفن المصري

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز يعد أحد أبرز رموز الفن المصري، وأن تاريخه الفني الممتد لا يقبل التشكيك أو التقليل من قيمته.

وأكدت أن الإيحاء بأن حصوله على بطولة مسلسل «رأفت الهجان» جاء نتيجة تدخلات أو وساطات سياسية يمثل إساءة لتاريخه الفني ولمجهود فريق العمل بالكامل، الذي قدم أحد أبرز الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري.

كما أوضحت النقابة أن احترام الرموز الفنية والحفاظ على تاريخهم مسؤولية مشتركة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعمال شكلت جزءًا من القوة الناعمة المصرية وأسهمت في ترسيخ مكانة الدراما المصرية عربيًا.

مطالبة أحمد ماهر بتقديم أدلة رسمية

وفي إطار موقفها الرسمي، طالبت نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد ماهر بتقديم مستندات أو أدلة رسمية تثبت صحة ما ورد في تصريحاته، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بكواليس عمل تاريخي بهذا الحجم لا يجوز تداولها دون إثباتات واضحة.

وأشارت النقابة إلى أنها ستتعامل مع الأمر وفق اللوائح المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على المهنة وصون حقوق أعضائها، وعدم السماح بتداول معلومات قد تؤثر على سمعة رموز الفن المصري دون سند موثق.

تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية

وأكد البيان أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إذا لم يتم تقديم أدلة تثبت صحة هذه التصريحات، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية قيم المهنة والحفاظ على التراث الفني المصري من أي معلومات غير موثقة.

وأضافت أن النقابة لن تتهاون مع أي تصريحات قد تمس تاريخ الفنانين أو تشكك في نزاهة الأعمال الفنية التي أصبحت جزءًا من الهوية الثقافية المصرية.

ماذا قال أحمد ماهر عن مسلسل «رأفت الهجان»؟

وكان الفنان أحمد ماهر قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحات تلفزيونية تحدث خلالها عن كواليس اختيار بطل مسلسل «رأفت الهجان»، موضحًا أن الدور أُسند في البداية إلى الفنان محمود عبد العزيز، ثم تم سحبه منه، وهو ما تسبب – بحسب روايته – في تعرضه لحالة نفسية صعبة دفعته إلى السفر لأداء مناسك العمرة.

وأضاف أحمد ماهر أن الرئيس الراحل حسني مبارك، وخلال زيارة للمملكة العربية السعودية، علم بالأمر وتدخل لإعادة الدور مرة أخرى إلى محمود عبد العزيز، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة المهن التمثيلية إلى إصدار بيانها الرسمي للمطالبة بإثبات صحة تلك الرواية.

وتستمر حالة الجدل حول هذه التصريحات، في انتظار ما إذا كان الفنان أحمد ماهر سيقدم مستندات أو أدلة تدعم ما ذكره، أو ستتخذ النقابة الإجراءات التي أعلنت عنها في بيانها الرسمي.