وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية مفتاح استقرار الشرق الأوسط

وزير الخارجية يؤكد أن القضية الفلسطينية أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة لن يكون ممكنًا دون التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الموزمبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستقبل جهود السلام.

لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل جذري للقضية الفلسطينية

وأوضح بدر عبدالعاطي أن أي محاولات لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة لن تحقق نتائج مستدامة إذا ظلت القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة، مؤكدًا أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق لإسرائيل أو لدول المنطقة كافة إلا من خلال معالجة جذور الصراع.

وأشار إلى أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق السلام، مضيفًا أن استمرار الأوضاع الحالية لن يؤدي إلى الاستقرار المنشود مهما تم احتواء الأزمات الأخرى في الإقليم.

مصر تشيد بالموقف الموزمبيقي الداعم للحقوق الفلسطينية

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للمواقف التي تتبناها موزمبيق في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنحاز إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القاهرة تثمن كل المواقف الدولية التي تدعم تحقيق العدالة وإرساء السلام على أساس احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يسهم في إنهاء الصراع وإرساء الاستقرار في المنطقة.

حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

وشدد عبدالعاطي على أن استخدام القوة لن يحقق الأمن أو الاستقرار، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف أن مصر ما زالت تتمسك بحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة عادلة ومستدامة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات الدولية.

مصر تدعم استكمال خطة ترامب للسلام في غزة

وفيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية أن مصر تؤيد استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والضغوط السياسية لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل وصول نحو 600 شاحنة مساعدات، باعتبار ذلك أحد أهم البنود الإنسانية التي يجب تنفيذها بصورة كاملة.

المرحلة الثانية من خطة غزة تتضمن نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي

وأوضح وزير الخارجية أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن عددًا من الملفات الرئيسية، أبرزها استكمال المحادثات الخاصة بحصر السلاح، والتي شهدت تقدمًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفقًا لما تنص عليه الخطة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تشمل أيضًا نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار داخل القطاع، والعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية ودعم انتشارها داخل غزة بما يسهم في تعزيز الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية.

وزير الخارجية: ترامب رجل السلام وقادر على تنفيذ رؤيته

وأكد بدر عبدالعاطي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، مشيرًا إلى أنه نجح في وقف الحرب والعمليات العسكرية في غزة، وهو ما يجعله قادرًا على مواصلة جهوده لفرض رؤيته الخاصة باستكمال تنفيذ الخطة.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل الدولي المشترك لإنجاح الخطة، معربًا عن ثقة مصر في أهمية الدور الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لإحياء مسار السلام في المنطقة.