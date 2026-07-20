أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين.. عيار 18 يسجل 5022 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار محلي وترقب لتحركات الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الإثنين 20 يوليو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا. ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تشهدها أسعار الذهب العالمية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار والعوامل الاقتصادية الدولية.

وسجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في بعض المحافظات، نحو 5022.86 جنيهًا للجرام، بينما حافظت باقي الأعيرة على مستوياتها السعرية بالتزامن مع التحركات المحدودة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في محلات الصاغة

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6697.14 جنيهًا للجرام.

6697.14 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: 5860 جنيهًا للجرام.

5860 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5022.86 جنيهًا للجرام.

5022.86 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 14: 3906.67 جنيهًا للجرام.

3906.67 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 46880 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار استرشادية، وقد تختلف بشكل طفيف من محل صاغة إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية ورسوم التشغيل المضافة على سعر الجرام.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وسط قوة الدولار

على المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت أوقية الذهب إلى نحو 4063.70 دولارًا، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية أثرت على حركة الأسواق.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين، نظرًا لأنه لا يحقق عائدًا دوريًا مقارنة بالأصول الأخرى.

كما ساهمت الزيادة في أسعار النفط العالمية وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي يدفع الأسواق إلى توقع استمرار السياسة النقدية المتشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

يرتبط أداء الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، ومستويات أسعار الفائدة، وعوائد السندات الحكومية، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على الذهب، في حين تدعم التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي زيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات التحوط والحفاظ على القيمة.

توقعات سوق الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير مؤشرات الأسواق إلى استمرار حالة الترقب خلال الفترة المقبلة، مع متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية والبيانات الاقتصادية المرتقبة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على اتجاه أسعار الذهب.

ويرى متابعون للسوق أن الذهب قد يشهد موجات متباينة بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتحركات أسعار النفط، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وينصح خبراء سوق الذهب الراغبين في الشراء أو الاستثمار بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، إذ تتغير قيمة المعدن الأصفر بشكل مستمر وفقًا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يجعل متابعة حركة السوق أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.