قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز

شهدت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، أجواء مثيرة بعد أن وضعت النادي الأهلي المصري في مجموعة قوية للغاية، بينما جاءت مجموعة بيراميدز متوازنة نسبيًا، القرعة التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تصدرت التريند على محركات جوجل عقب دقائق من إعلان نتائجها، نظرًا للشعبية الكبيرة للأهلي وبيراميدز في مصر والقارة السمراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

مجموعة نارية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، وهي مجموعة توصف بالنارية لما تحمله من مواجهات جماهيرية وتاريخية قوية،

الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (11 لقبًا)، سيخوض تحديًا صعبًا أمام فرق لها باع طويل في البطولة، خاصة الجيش الملكي وشبيبة القبائل اللذين يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وخبرة في المنافسات الأفريقية.

ويأمل النادي الأحمر في استعادة لقب البطولة الذي فقده الموسم الماضي لصالح الترجي التونسي، وسط دعم جماهيري كبير وتطلعات لمواصلة السيطرة على القارة الأفريقية.

مجموعة متوازنة لبيراميدز تفتح الباب أمام التأهل في دوري أبطال أفريقيا

في المقابل، أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب نهضة بركان المغربي، وريفيرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي، وهي مجموعة تبدو متوازنة على الورق.

ويُعد بيراميدز أحد الفرق الطموحة التي تبحث عن مجدها القاري الأول بعد مشاركات قوية في الكونفدرالية، حيث وصل للنهائي عام 2020.

وسيحاول الفريق المصري استغلال خبراته السابقة وامتلاكه كوكبة من النجوم لحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، خصوصًا في ظل تقارب المستوى الفني بين أندية المجموعة.

مواعيد انطلاق دور المجموعات

من المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيخوض كل فريق 6 مباريات ذهابًا وإيابًا لتحديد المتأهلين إلى ربع النهائي.

وسيشهد هذا الدور مواجهات قوية بين عمالقة القارة، ما يزيد من الإثارة في النسخة الجديدة التي يسعى الاتحاد الأفريقي لتقديمها بهوية جديدة تواكب التطور في البطولات العالمية.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كاملة

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا).

نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا). المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر).

الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر). المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية). المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - استاد مالي (مالي).

الأهلي وبيراميدز تحت المجهر في تريند جوجل

تصدرت عبارة "قرعة دوري أبطال أفريقيا" قائمة الأكثر بحثًا في مصر والعالم العربي خلال الساعات الماضية، مع تزايد اهتمام الجماهير بمعرفة تفاصيل مجموعات الأهلي وبيراميدز.

ويترقب عشاق الكرة المصرية بداية المنافسات لمتابعة مشوار ممثلي مصر في البطولة، خاصة أن الأهلي يطمح للقب جديد يعزز هيمنته، بينما بيراميدز يسعى لكتابة التاريخ كأول تتويج له في دوري الأبطال.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار بدوري الأبطال اليوم و القنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إيجل نوار بدوري الأبطال و القنوات الناقلة

