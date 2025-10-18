موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري الأبطال و القنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إيجل نوار البوروندي في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 18 أكتوبر الجاري.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق نتيجة جيدة مع بداية منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة الذهاب أمام بطل بوروندي علي ملعبه لتسهيل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إيجل نوار

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره إيجل نوار في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 18 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره إيجل نوار في جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الرابعة مساء اليوم 18 أكتوبر الجاري.

الأهلي ضد إيجل نوار

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيجل نوار

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

يرصد الموجز، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة إيجل نوار وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار.

