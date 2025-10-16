زيزو: "مش هتنازل عن حقي".. تفاصيل عقد الـ82 مليون جنيه مع الزمالك

زيزو نجم الأهلي يكشف تفاصيل مستحقاته المتأخرة

فجر أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شكواه ضد نادي الزمالك أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أن عقده مع القلعة البيضاء يتضمن بنودًا مالية إضافية لم يحصل عليها حتى الآن، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال زيزو في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب إنه يتمسك بحقوقه كاملة، مشددًا على أنه لن يتنازل عن أي جنيه من مستحقاته المتأخرة، مشيرًا إلى أن عقده مع الزمالك يتضمن بنودًا مكملة تعادل في أهميتها العقد الأساسي.

بنود عقد زيزو مع الزمالك

وأوضح زيزو أن عقده المبرم مع إدارة الزمالك نص على حصوله على مبالغ مالية ضخمة تتضمن:

20 مليون جنيه في السنة الأولى .

. 15 مليون جنيه في السنة الثانية .

. 15 مليون جنيه في السنة الثالثة.

بإجمالي 50 مليون جنيه كقيمة أساسية للعقد.

وأضاف نجم الأهلي أن العقد تضمن أيضًا بنود مشاركة في 15 مباراة خلال 3 مواسم، يحصل بموجبها على 3 ملايين و300 ألف جنيه سنويًا، ليصل إجمالي مكافآت المشاركة إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مجموع المستحقات مع الحوافز والسكن وبعض البنود الإضافية يبلغ 82 مليون جنيه، مؤكدًا: "ده حقي ومش هتنازل عنه مهما حصل."

الزمالك يرد ويكشف مستندات جديدة

من جانبه، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة حول الأزمة، مؤكدًا أن الخلاف بين النادي واللاعب يعود لاتفاق تم بين زيزو ورئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، يقضي بمنحه راتبًا شهريًا إضافيًا يُحوّل إلى حسابه البنكي.

وأوضح المصدر أن الأموال التي كان يتقاضاها زيزو من ممدوح عباس كانت تمر عبر حساب النادي الرسمي قبل تحويلها إلى حساب اللاعب، وهو ما يجعلها جزءًا من عقده وليس خارجًا عنه.

وأضاف أن الزمالك يمتلك مستندات رسمية بتوقيع زيزو تثبت استلامه تلك المبالغ، مؤكدًا أن النادي أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه اللاعب بالكامل.

لجنة شؤون اللاعبين تحسم الجدل قريبًا

تنتظر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المستندات النهائية من الطرفين قبل إصدار القرار الرسمي في أزمة زيزو والزمالك، وسط ترقب جماهيري واسع خاصة أن اللاعب أصبح أحد نجوم الأهلي البارزين بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وتشير التوقعات إلى أن اللجنة ستعتمد على التحويلات البنكية والمستندات المالية لحسم النزاع المالي بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

