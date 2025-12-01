موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم وجماهيرالقلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يشارك فريق الاهلي في البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول والمنتخب الثاني المشاركين ببطولتي كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وبطولة كأس العرب بقطر.

ويسعي توروب لمتابعة عدد كبير من الناشئين لتصعيدهم للفريق الأول لدعم الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر ومن المقرر أن يعود توروب للقاهرة الخميس المقبل عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

فريق الأهلي يستعد لمواجهة نظيره فريق إنبي في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق المباراة في الثامنة مساء الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق إنبي في أولي جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد إنبي في كأس العاصمة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي ضد إنبي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد شكري.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- حمزة عبدالكريم.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

اقرأ أيضًا:

وليد صلاح الدين يكشف تطورات حالة إمام عاشور

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



