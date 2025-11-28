بث مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي.. تغطية كاملة لقمة الجولة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

في مواجهة ينتظرها الملايين من عشاق الكرة الإفريقية، يلتقي الأهلي المصري مع الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة على ملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، ويشتعل البحث عن البث المباشر لمباراة الأهلي والجيش الملكي مع اقتراب انطلاق صافرة البداية، خاصة في ظل أهمية اللقاء لكلا الفريقين ورغبة كل منهما في تعزيز موقعه في المجموعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بث مباشر مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يحظى اللقاء بزخم جماهيري كبير بفضل تاريخ الفريقين وقيمتهما القارية، ويبحث الأهلي عن انتصار جديد خارج ملعبه يعزز به بدايته القوية بعد الفوز في الجولة الأولى على شبيبة القبائل. بينما يدخل الجيش الملكي المباراة بهدف تعويض تعثره واستعادة الثقة أمام جماهيره.

وبجانب عرض المباراة على شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، يتم عرض المباراة بشكل مجاني على القناة الرياضية المغربية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها. وخصصت الشبكة قناة HD beIN Sports 1 لبث هذه المواجهة.

تردد قناة beIN SPORTS 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الرياضية 1 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد فناة المغربية: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

أهمية المباراة وتاريخ المواجهات

هذه المواجهة هي الثانية فقط بين الأهلي والجيش الملكي في البطولات الإفريقية، حيث سبق أن التقيا في كأس السوبر عام 2006 وانتهى اللقاء بالتعادل قبل أن يحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح.

كما يمتلك الأهلي سجلًا تاريخيًا أمام الأندية المغربية يشمل 32 مباراة حقق خلالها 13 فوزًا وتعادل 12 مرة وخسر 7 مباريات، مسجلًا 39 هدفًا مقابل 28 في شباكه.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

9 مساءً – بتوقيت القاهرة

8 مساءً – بتوقيت الرباط

10 مساءً – بتوقيت السعودية

المباراة تأتي بطابع تنافسي شديد بسبب رغبة الأهلي في الانفراد بالصدارة ورغبة الجيش الملكي في إنعاش آماله في المجموعة.

غيابات الأهلي في لقاء الجيش الملكي

يعاني الأهلي من قائمة غيابات مؤثرة تشمل:

محمد الشناوي

محمد شكري

حسين الشحات

مصطفى العش

أحمد عبدالقادر

أحمد عابدين

عمر كمال عبد الواحد

محمد عبدالله

نيتس جراديشار (إيقاف)

ورغم الغيابات، شهد معسكر الفريق حالة تركيز عالية وسط إصرار اللاعبين على الحفاظ على النسق القوي للفريق.

استعدادات الأهلي وخطة ييس توروب

عقد المدير الفني ييس توروب عدة جلسات خاصة مع اللاعبين، خصوصًا الثلاثي الهجومي:

محمود حسن تريزيجيه

أشرف بن شرقي

أحمد سيد زيزو

وذلك لوضع تعليمات هجومية دقيقة لكسر دفاع الجيش الملكي، حيث يسعى الفريق لحصد نقاط المباراة الثلاث والاستمرار في قمة المجموعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى بنتيجة 4-1.

وأكد توروب أن غياب تقنية الـVAR يجعل التركيز على تفاصيل المباراة أمرًا حاسمًا، مشيرًا إلى احترامه الكبير للجيش الملكي لكنه يطمح إلى أداء قوي ونتيجة إيجابية.

مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم ليست مجرد مواجهة في دور المجموعات، بل اختبار حقيقي لقوة الأهلي خارج أرضه، وفرصة كبيرة للجيش الملكي للعودة للمنافسة.

ومع تزايد البحث عن البث المباشر لمباراة الأهلي والجيش الملكي، يترقب الجمهور العربي مواجهة مليئة بالندية والإثارة.