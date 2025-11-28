موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي بدوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء وجماهير الكرة الإفريقية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث فريق الاهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي لمواصلة انتصاراته عقب الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي، وذلك لقطع خطوة كبيرة نحو حجز تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

فريق الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - أشرف بن شرقي - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

يرصد الموجز، قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي وتضم..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - حمزة عبدالكريم.

