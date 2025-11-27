الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال ومفاجآت بالتشكيل

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

ويسعي نجوم الاهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الجيش الملكي عقب الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي، وذلك لتعزيز فرصه في حجز تذكرة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2025-2026.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي الدفع بأكثر من لاعب جديد بسبب غيابات العديد من النجوم بسبب الإصابة وفي مقدمتهم محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال عبدالواحد وجراديشار ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - أشرف بن شرقي - محمد شريف.

موعد قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

يتم بث مباراة الأهلي ضد نظيره الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء غد الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

يرصد الموجز، قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي وتضم..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد رضا.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - حمزة عبدالكريم.

اقرأ أيضًا:

وليد صلاح الدين يكشف تطورات حالة إمام عاشور

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



