وليد صلاح الدين يكشف تطورات حالة إمام عاشور

يترقب جمهور النادي الأهلي عودة لاعب الوسط إمام عاشور بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب، بسبب إصابته بفيروس A التي أبعدته منذ شهر سبتمبر الماضي، وفي تصريحات تلفزيونية لقناة «أبو ظبي الرياضية»، كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل حالة اللاعب، ورأيه في موقف الجماهير قبل نهائي كأس السوبر المصري للأبطال أمام الزمالك، ويرصد الموجز التفاصيل.

إمام عاشور بين ميزة وعيب بسبب الإصابة

أوضح وليد صلاح الدين أن حالة إمام عاشور لها جانب إيجابي وآخر سلبي. فاللاعب من الناحية الطبية أصبح غير مصاب، وهو ما يُعد نقطة إيجابية للفريق قبل المرحلة المقبلة. لكن في المقابل، شهدت فترة الغياب راحة سلبية تامة، حيث قضى إمام أسابيع على السرير دون تدريبات في الملعب أو حتى صالة الجيم، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في لياقته البدنية.

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب يخوض تدريبات قوية، ويظهر رغبة شديدة في العودة للمشاركة، قائلاً:

«اللاعب هيتجنن عشان يرجع، لكنه يحتاج للوصول لمعدلات اللياقة المطلوبة التي تسمح له بالعودة للمباريات الرسمية دون مخاطرة».

تجهيزات خاصة لعودة اللاعب

ووفقًا لوليد صلاح الدين، يتابع الجهاز الفني حالة اللاعب بشكل دقيق، مع برنامج بدني تدريجي للوصول إلى مستوى الجاهزية الطبيعية. ولفت إلى أن أي مشاركة متسرعة قد تؤثر على اللاعب، لذلك ستكون العودة محسوبة وبقرار فني وطبي مشترك.

رسالة إلى جماهير الأهلي

وفي ملف آخر، تحدث مدير الكرة عن جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن مطالبها دائمًا مرتفعة، خصوصًا أن جماهير القلعة الحمراء «لا تقبل سوى الفوز». وأضاف:

«العتاب على قدر المحبة.. جماهير الأهلي تحب النادي ولاعبيه، ودائمًا تبحث عن البطولات. وهذا طبيعي في كل العالم، لكن جمهور الأهلي شغفه أكبر».

وأكد أن اللاعبين ملتزمون ويقدمون أقصى ما لديهم، سواء في التدريبات أو المباريات، مشددًا على وجود حالة كبيرة من الود والتركيز داخل الفريق قبل النهائي الكبير.

وعد قبل السوبر المصري

وجه وليد صلاح الدين رسالة للجمهور قائلاً:«ننتظر دعم الجماهير في النهائي أمام الزمالك. جمهور الأهلي هو السند الأول، وبإذن الله نعود بالكأس إلى مصر».

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال موسم 2025-2026، في الخامسة والنصف من مساء الأحد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومن المتوقع حضور جماهيري ضخم، في لقاء يحمل طابعًا كلاسيكيًا وتنافسًا تاريخيًا بين الفريقين.