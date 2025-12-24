أحمد موسى: الإخوان قتـ ـلوا المصريين في 28 يناير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحمل مسؤولية أحداث دامية شهدتها البلاد في 28 يناير 2011، مشددًا على أن الدولة المصرية شهدت تحولًا جذريًا منذ ذلك الوقت على مستوى المؤسسات والخدمات الأساسية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أحمد موسى: 28 يناير شاهد على جرائم الإخوان

قال أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قتلت المصريين خلال أحداث 28 يناير 2011، معتبرًا أن تلك المرحلة كانت من أخطر الفترات التي مرت بها الدولة، وأسفرت عن انهيار واضح في مؤسساتها وقدرتها على تقديم الخدمات.

مصر بعد 2011.. دولة مختلفة ومؤسسات متطورة



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر اليوم تختلف تمامًا عما كانت عليه في 2011، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة شهدت عملية تطوير شاملة وإعادة بناء على أسس حديثة.

القضاء على كثافة الفصول وتوسع غير مسبوق في الجامعات

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى نجاح الحكومة في القضاء على مشكلة كثافة الفصول الدراسية، لافتًا إلى أن عدد الجامعات في مصر وصل إلى 120 جامعة، ما يعكس حجم التوسع في منظومة التعليم العالي وإتاحة فرص تعليمية أكبر للشباب.

تطوير منظومة الصحة وتحديث المستشفيات

وأكد موسى أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في ملف الصحة، من خلال تطوير المنظومة الصحية وتحديث المستشفيات بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تجاهل تقارير السد الإثيوبي وأزمات الخبز

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي» أن جماعة الإخوان الإرهابية تجاهلت تقرير اللجنة الفنية الدولية بشأن السد الإثيوبي، محذرًا من خطورة هذا الإهمال على الأمن المائي المصري، كما أشار إلى أن مشاهد طوابير الخبز كانت حاضرة بقوة خلال فترة حكم الجماعة، في دليل على فشلها في إدارة شؤون الدولة.