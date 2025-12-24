وزارة الأوقاف توضح ضوابط مكبرات الصوت بعد واقعة خلاف داخل مسجد

تابعت وزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر بعض المنشورات غير الرسمية والمواقع الإخبارية بشأن وقوع خلاف بين أحد المواطنين وأحد عمال المساجد، على خلفية مستوى الصوت المنبعث من المسجد، مؤكدة حرصها على تبصير الرأي العام وضبط منظومة العمل الدعوي، ويرصد الموجز التفاصيل.

الأوقاف: إنهاء الواقعة فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم الانتهاء من التعامل مع الواقعة في حينها، من خلال التواصل الإداري والفحص الميداني، مع إنفاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل المساجد.

قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والخطب

وشددت وزارة الأوقاف على تجديد تعميمها السابق بشأن استخدام مكبرات الصوت الخارجية، بحيث يقتصر استخدامها فقط على مواعيد الأذان، وخطبة الجمعة، وخطبتي العيدين، مع الاكتفاء بمكبر صوت خارجي واحد طالما كان كافيًا لتحقيق الغرض دون إزعاج.

ضوابط استخدام المكبرات الداخلية داخل المساجد

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد مجددًا على الالتزام بضوابط استخدام مكبرات الصوت الداخلية، مع ضرورة مراعاة مساحة المصلى وعدد المصلين، بما يحقق الخشوع والسكينة داخل بيوت الله.

تنبيه العاملين بالمساجد بضوابط تشغيل الصوت

كما جددت الأوقاف التنبيه على الأئمة والمؤذنين وعمال المساجد بضرورة الالتزام الكامل بضوابط فتح وتشغيل تجهيزات الصوت، وعدم مخالفة التعليمات المعتمدة في هذا الشأن.

الأوقاف: الإسلام رحمة والمساجد بيوت سكينة

وأكدت الوزارة أن الإسلام دين رحمة وجمال، وأن الأذان نداء محبة وإخلاص، وأن استخدام التجهيزات الصوتية هدفه تيسير العبادة وتحبيب الناس فيها، لا التنفير أو إثارة الخلافات.

دعوة لحل الخلافات بعيدًا عن المساجد

وأهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين ضرورة النأي بالمساجد عن أي خلافات، وفي حال حدوث أي مشكلة يتم التعامل معها بالنصح الهادئ، أو عبر المسار التدريجي المنضبط، بدءًا من إمام المسجد، ثم مدير الإدارة، ثم مدير المديرية، مع التأكيد على أن حق المواطن في تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مكفول دائمًا.