سعر الفراخ اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر..ارتفاع البلدي 7 جنيهات

شهد سعر الفراخ اليوم في مصر الجمعة 6 فبراير 2026 تحركات ملحوظة داخل الأسواق المحلية، خاصة في أسعار الفراخ البلدي، التي سجلت ارتفاعًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، ويأتي ذلك في ظل متابعة يومية من جانب المستهلكين والتجار لحركة البيع والشراء، وسط اختلاف الأسعار بين المزارع والأسواق تبعًا لنوع الفراخ وجودة الذبح ومناطق التوزيع، ويكشف الموجز التفاصيل.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

بحسب رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 87 جنيهًا، بينما تراوح السعر ما بين 65 و102 جنيه للكيلو الواحد، حسب اختلاف المناطق ومستوى العرض داخل كل سوق. ويعكس هذا التفاوت تغيرات موسمية في حجم الطلب على الدواجن، إلى جانب فروق النقل والتداول.

أما على مستوى المزرعة، فقد أظهرت بيانات بورصة الدواجن اليوم أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تراوح بين 90 و91 جنيهًا، وهو ما يوضح الفارق الطبيعي بين سعر المنتج في المزرعة وسعره النهائي للمستهلك. وتُعد متابعة سعر الفراخ اليوم خطوة مهمة للأسر لاختيار التوقيت الأنسب للشراء.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك نحو 116.5 جنيه، مع تباين الأسعار بين 72.5 و145 جنيهًا، وفقًا لجودة الذبح والمنطقة. وفي المزارع، تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و116 جنيهًا، بزيادة قدرها 7 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ويُفضل عدد كبير من المواطنين الفراخ البلدي لما تتمتع به من جودة أعلى وطعم مميز، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالفراخ البيضاء، وهو ما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا.

أسعار مشتقات الدواجن في الأسواق المحلية

تشهد أسعار مشتقات الدواجن تفاوتًا ملحوظًا بين المحال التجارية والسلاسل الكبرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

صدور الدجاج الطازجة: من 150 إلى 230 جنيهًا للكيلو

الدبوس الطازج: نحو 140 جنيهًا للكيلو

أوراك الدجاج الطازجة: نحو 120 جنيهًا للكيلو

البانيه الطازج: بين 200 و240 جنيهًا للكيلو

فرخة كاملة طازجة (950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): حوالي 293 جنيهًا

وتساعد هذه البيانات المستهلكين على مقارنة الأسعار واختيار الأنسب وفق الميزانية المتاحة.

أسباب ارتفاع أسعار الفراخ اليوم

يرجع ارتفاع أسعار الفراخ اليوم إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة تكلفة الأعلاف، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج داخل المزارع. كما يسهم اختلاف حجم الإنتاج من مزرعة إلى أخرى، وزيادة الطلب خلال فترات معينة، في خلق فروق سعرية واضحة بين الأسواق.

تأثير الأسعار على المستهلكين والمزارعين

أدى ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي إلى زيادة الضغط على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على الدواجن كمصدر أساسي للبروتين وفي المقابل، يشجع ارتفاع الأسعار بعض المزارعين على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق توازن نسبي داخل السوق.

نصائح مهمة قبل شراء الدواجن

ينصح خبراء الأسواق المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ بيع، والتأكد من جودة الدواجن وصلاحيتها، مع الاستفادة من العروض الموسمية التي تطرحها بعض السلاسل التجارية، بما يساعد على تقليل تكلفة الشراء.

متابعة يومية لأسعار الفراخ في المحافظات

تستمر المتابعة اليومية لـ سعر الفراخ اليوم في مختلف المحافظات، ومنها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والبحيرة، لمساعدة المستهلكين والمزارعين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتجنب أي تقلبات مفاجئة في سوق الدواجن