أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 واستقرار ملحوظ بالأسواق

استقرار أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 رغم زيادة الطلب قبل الأعياد، مع رصد أحدث أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، ويرصد الموجز التفاصيل.

تشهد أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء مع اقتراب أعياد الميلاد للمسيحيين، وهو ما يجعل الأسعار مناسبة للشراء والتخزين خلال هذه الفترة.

استقرار أسعار الفراخ اليوم

أكدت شُعب الدواجن أن أسعار الفراخ لم تشهد تغييرات ملحوظة، رغم ارتفاع الطلب، ما يعكس توازنًا بين حجم المعروض وحركة البيع داخل الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر الكيلو في المزرعة: نحو 63 جنيهًا

سعر الكيلو للمستهلك: حوالي 73 جنيهًا داخل المحال والأسواق الشعبية

سعر الفراخ الساسو اليوم

سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن: نحو 87 جنيهًا

سعر البيع للمستهلك: من 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم

سعر الكيلو في المزرعة: حوالي 100 جنيه

سعر الكيلو للمستهلك: نحو 110 جنيهات داخل الأسواق

سعر البانيه اليوم

سجل كيلو البانيه اليوم الإثنين أسعارًا تتراوح بين 200 و210 جنيهات، وفقًا لأسعار محال بيع الدواجن ومنافذ التجزئة.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض: 138 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيهًا

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

صدور الدجاج الطازجة: من 180 إلى 230 جنيهًا

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): حوالي 120 جنيهًا

البانيه الطازج (كيلو): من 200 إلى 240 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت تباينًا حسب النوع، وجاءت كالتالي:

الكتكوت الأبيض (شركات): من 8 إلى 15 جنيهًا

الكتكوت الأبيض (قطعان): من 4 إلى 4.5 جنيه

الكتكوت الساسو عمر يوم: من 5 إلى 6 جنيهات

الكتكوت الساسو بيور: من 6.5 إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي الحر: من 3.5 إلى 4 جنيهات

الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.25 جنيه

الكتكوت الهجين عمر يوم: من 4.5 إلى 5 جنيهات

الكتكوت الجيل الثاني: من 6 إلى 6.5 جنيه

الكتكوت الروزي بيور: من 5 إلى 6 جنيهات

كتكوت الجميزة: من 10.5 إلى 11 جنيهًا



تواصل أسعار الفراخ والبانيه اليوم استقرارها، ما يمنح المستهلك فرصة مناسبة للشراء والتخزين، خاصة مع توقعات باستمرار هذا الهدوء السعري خلال الأيام المقبلة.