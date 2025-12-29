عاجل | تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك الخميس

تعطيل البنوك يثير تساؤلات أصحاب المعاشات

يترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر يناير 2026، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، تزامنًا مع انتهاء السنة المالية، ويرصد الموجز التفاصيل.

البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 4 يناير 2026.

هل يتم تبكير صرف معاشات يناير 2026؟

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيتم تبكيره لمدة 24 ساعة، ليبدأ الصرف يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بدلًا من الموعد القانوني المعتاد.

منافذ صرف المعاشات المتاحة

وأكدت المصادر أن صرف المعاشات سيتم من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

المحافظ الإلكترونية

فروع البنوك

مكاتب البريد

استئناف الصرف بعد الإجازة

وأشارت المصادر إلى أن صرف المعاشات سيُستأنف بشكل طبيعي عقب انتهاء الإجازة الرسمية، بدءًا من يوم الأحد 4 يناير 2026، دون أي معوقات.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت في بيان سابق عن تطبيق زيادات جديدة على المعاشات للمواطنين الذين يبلغون السن القانونية خلال يناير 2026، وجاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا

1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا الحد الأقصى للمعاش: 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه

التأمينات تطمئن أصحاب المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حرصها على انتظام عمليات الصرف، وتسهيل حصول المستحقين على معاشاتهم في المواعيد المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب التكدس خلال فترات الصرف.