موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري الأبطال وموقف إمام عاشور

تترقب جماهيركرة القدم الأفريقية، مواجهة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يكفي فريق الأهلي نقطة التعادل للحفاظ علي صدارة المجموعة بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2025-2026 ويمتلك فريق الاهلي في رصيده 9 نقاط وحسم تأهله رسميا للدورالتالي بالبطولة بينما يحتل الفريق المغربي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الجيش الملكي في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 15 فبرايرالجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجيش الملكي في سادس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد الجيش الملكي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره الجيش الملكي والذي من المنتظر أن يشهد عودة إمام عاشور بعد انتهاء إيقافه والدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: إمام عاشور- أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

موقف زيزو وتريزيجيه من قمة الأهلي ضد الجيش الملكي

يغيب كل من زيزو وتريزيجيه عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي بسبب الإصابة ومن المنتظرأن تضم القائمة كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو الجزار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري وكامويش ومحمد شريف.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



